Pierluigi Diaco, parole inaspettate su Maria De Filippi: “Quasi non c’è”

Pierluigi Diaco, durante la trasmissione “Io e te”, ha pronunciato parole inaspettate su Maria De Filippi: ecco il suo discorso

Diaco fa compagnia tutti i giorni agli italiani con la trasmissione “Io e te“. Il programma, nato per sostituire Vieni da me durante la pausa estiva, ha avuto un discreto successo nella stagione d’esordio ed è stato confermato nei palinsesti estivi anche per la seconda stagione. Merito sicuramente del padrone di casa, che, tra rubriche e interviste, riesce ad intrattenere i telespettatori italiani per tutto il pomeriggio. Nelle ultime settimane, però, alcune sue ‘uscite’ stanno facendo molto discutere. Diaco, però, è sempre stato bordeline, un personaggio sopra le righe, dunque è quasi ‘giustificabile’.

Pierluigi Diaco, parole inaspettate su Maria De Filippi

Durante una puntata di Io e Te, il padrone di casa ha citato Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, Amici e tantissimi altri programmi di successo della rete del Biscione. Diaco però non l’ha citata né per la sua carriera né per i suoi successi, bensì per il suo carattere e la sua professionalità. Il conduttore televisivo, parlando del mondo della televisione, in cui l’apparenza è una delle caratteristiche principali, la De Filippi si distingue proprio perchè è differente, è sobria, schiva e “lavora sulla sottrazione”: “Quasi non c’è“.

Un elogio, quasi un panegirico, per la conduttrice dell’altra rete. Diaco tra l’altro conosce bene la De Filippi, visto che per molti anni ha collaborato con Maurizio Costanzo, essendo uno dei suoi autori. Non sappiamo se le parole del conduttore di Io e te siano arrivate alla conduttrice di Uomini e Donne. Le parole di Diaco sicuramente rinnoveranno la stima e l’affetto che la De Filippi prova nei suoi confronti. Guardando con malizia, invece, Diaco potrebbe aver strizzato l’occhio alla conduttrice, ormai padrona di casa di Mediaset.