In occasione del loro trentesimo anniversario, Roby Facchinetti ha condiviso uno scatto del passato in compagnia di sua moglie: come sono cambiati.

Volto noto della famosa band musicale dei ‘Pooh’, Roby Facchinetti decanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, condivide ed interagisce con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in occasione del trentesimo anniversario con sua moglie Giovanna, il padre di ‘dj Francesco’ ha voluto mostrare a tutti i suoi followers un vero e proprio scatto inedito che li ritrae nel passato. Si, è proprio così! Per festeggiare alla grande un evento davvero speciale per la coppia, il famoso cantante ha deciso di mostrare ai suoi tanti ammiratori social qualcosa che, molto probabilmente, fino a questo momento non aveva mai pubblicato. La domanda, però, adesso sorge spontanea: dal momento che sono passati trenta anni esatti, come sarà cambiata la coppia? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Roby Facchinetti e sua moglie, lo scatto del passato: la foto social

Proprio per festeggiare una vera e propria occasione speciale con sua moglie Giovanna, Roby Facchinetti ha deciso di ‘rispolverare’ uno scatto del passato. Visibilmente giovani, ma sempre affascinanti e, soprattutto, super innamoratissimi, il cantante dei ‘Pooh’ ha voluto fare un augurio davvero speciale ed insolito alla sua compagna. Seppure sia sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale, il padre di ‘dj Francesco’, fino a questo momento, non aveva mai pubblicato uno scatto del genere. Adesso, invece, ha deciso di farlo. E, vi assicuriamo, ha fatto più che bene. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di vederlo? Scopriamolo insieme,

‘Per me, tu sei e sarai per sempre la cosa più importante che ho’, ha scritto Roby Facchinetti a corredo di questo splendido scatto del passato risalente a ben trent’anni fa. Ecco, sono cambiati nel corso del tempo? Si vede chiaramente: per niente! Certo, in questa foto, hanno entrambi trent’anni di meno. Ma, in linea di massima, non sono affatto cambiati.

Sapete la storia della sua vita sentimentale?

Seppure adesso Roby Facchinetti sia felicemente innamorato e sposato con Giovanna Lorenzi, nella sua vita, il cantante ne ha avute di relazioni. Dopo il matrimonio nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha avuto anche due figlie Alessandra e Valentina, e la separazione avvenuta soltanto nel 1979, la voce dei ‘Pooh’ convive per alcuni anni con Rosaria Longoni. Da questa relazione, nascerà Francesco Facchinetti. Ed, infine, dopo la fine della storia d’amore con la donna, Roby si legherà alla sua attuale moglie. Dalla quale, tra l’altro, altri due figli: Roberto e Giulia.

