Simona Ventura, le parole inaspettate per la sorella Sara: “Madre e figlia”, il post non passa inosservato.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che Simona Ventura è molto attiva anche sui social. Nello specifico su Instagram, che è diventato ormai il social network più frequentato dai vip: sul suo profilo ufficiale, Supersimo è seguita da un milione e 700 mila followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la conduttrice ha condiviso un post che non è passato inosservato. Si tratta di un video in cui è in compagnia della sorella Sara. “Una giornata passata insieme in spensieratezza”, scrive Simona nella didascalia del video. Scopriamo di più.

Simona Ventura, le parole inaspettate per la sorella Sara: il post su Instagram emoziona i fan

“Il rapporto con Sara più che un rapporto tra sorelle è sempre stato quello tra madre e figlia”. È quello che ha scritto Simona Ventura nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Si tratta di un video che racchiude una giornata passata con Sara, in un centro estetico. Date un’occhiata:

Un rapporto speciale, quello tra le sorelle Ventura, che, come scrive Simona, si sono riavvicinate molto negli ultimi due anni. Le immagini condivise su Instagram non passano inosservate: i fan si SuperSimo apprezzano tanto! Una pioggia di likes e commenti ha invaso il video in pochissimo tempo. Eccone alcuni:

Eh si, un legame davvero speciale, quello che lega Simona a Sara. E le immagini condivise oggi dalla conduttrice ne sono una prova. Sono stati davvero in tanti a lasciare un commento positivo sotto il post di Super Simo! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti. Non ve ne pentirete!