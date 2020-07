Tutte le anticipazioni della puntata di Temptation Island di Giovedì 23 Luglio: cosa accadrà nel corso della quarta puntata del docu-reality.

Siete pronti? Allacciate le cinture e tenetevi forte perché, vi assicuriamo, la quarta puntata di Temptation Island sarà letteralmente imperdibile. Manca sempre meno all’ultima puntata, lo sappiamo. Eppure, quello che sta accadendo in questi ultimi appuntamento è davvero incredibile. Dopo l’abbandono di due coppie nelle scorse puntate, il viaggio nei sentimenti continua alla grande per le altre quattro rimaste in gioco. E, a quanto pare, la puntata di questa sera, Giovedì 23 Luglio, ne metterà a rischio altre. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. E, soprattutto, ‘analizziamo’ ciascuna coppia rimasta in gioco.

Anticipazioni Temptation Island del 23 Luglio: cosa accadrà nella quarta puntata

A distanza di qualche settimana dal suo inizio, il percorso di Temptation Island continua davvero alla grande. Ciascuna coppia rimasta in gioco, infatti, è entrata nel vero e proprio vivo di questo viaggio nei sentimenti e, soprattutto, nel corso della puntata di questa sera, Giovedì 23 Luglio, ne vedremo sicuramente delle belle. Ecco. Ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci un’occhiata molto più da vicino a tutte le anticipazioni di questi ultimi giorni:

Anna ed Andrea: i due romani hanno deciso di prendere parte al programma a causa delle loro esigenze di vita. Lei, data anche la sua età, sente il bisogno di crearsi una famiglia e di avere un altro figlio. Lui, dal canto suo, è molto ambizioso. E, fino a questo momento, sente l’esigenze di proiettare le sue ‘forze’ nel lavoro. È proprio per questo motivo che, pur di ottenere ciò che lei vuole, la romana ha deciso di far ingelosire il suo compagno con il single Carlo Siano. Andrea ne è a conoscenza della strategia della sua fidanzata, eppure il giovane non si è affatto contenuto. Tanto da rivelare, dopo uno dei suoi ultimi falò, di essersi davvero stufato.

Lorenzo e Manila: sono una delle due coppie ‘celebrities’ di questa edizione. I due sono fidanzati da circa tre anni ed hanno deciso di prendere parte al programma per uscirne più forti di prima e, soprattutto, per prendere delle importanti decisioni. Tuttavia, seppure inizialmente sembrava che tutto stesse procedendo alla grande, con il passare del tempo, la situazione è nettamente cambiata. Proprio nel corso della puntata di questa sera, infatti, vedremo un Lorenzo visibilmente amareggiato e deluso.

Antonella e Pietro: così come la coppia precedente, anche loro hanno deciso di partecipare al programma di Canale 5 per uscirne ancora più rafforzati. Seppure siano fidanzati da circa un anno e mezzo, la Elia e il Delle Piane sono davvero innamorati. Pertanto, hanno intenzione di sposarsi appena usciti dal programma. Come andrà a finire il loro percorso? Beh, ovviamente, non lo sappiamo. Fatto sta che, nelle scorse puntate, l’ex gieffina ha messo a dura prova la pazienza del suo compagno. Dopo una sua inaspettata dichiarazione, Pietro è andato tutte le furie. Ed ha immediatamente cambiato atteggiamento nel villaggio dei fidanzati. Proprio nel corso di questa sera, infatti, vedremo un’Antonella completamente disperata ed incredula.

Antonio ed Annamaria: grosse novità per la coppia campana. Stando a quanto si apprende dalle ultime anticipazioni, sembrerebbe che la napoletana, stanca del continuo attaccamento del suo compagno con la single Ilaria, abbia deciso di richiedere il falò di confronto prima dello scadere dei ventuno giorni. Non sappiamo, sia chiaro, tutto quello che ha visto Annamaria. Fatto sta che, proprio questa volta, la donna sia pronta ad incontrare e confrontarsi con il suo fidanzato. Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto.

Tra l’altro, come raccontato anche in un nostro recente articolo, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, sono spuntate diverse ex fiamme di Antonio. Che si sono lasciate andare a delle vere e proprie confessioni choc su di lui.

Insomma, vi avevamo detto che questa di stasera sarà una puntata davvero imperdibile. Non ci resta, quindi, che darvi appuntamento alle 21:30 circa. Noi di Sologossip, come al solito, saremo qui pronti a commentare con voi la puntata.

Cos’è successo nella quarta puntata

Puntata amarissima per Antonella. Dopo aver visionato un filmato nel pinnettu del suo compagno, l’ex gieffina ha ascoltato delle durissime parole da parte di Pietro. Inevitabile la sua reazione che, visibilmente sconvolta, a stento riusciva a crederci. Ma non credete sia finita qui. Proprio nel corso del falò con Filippo Bisciglia, l’ex gieffina ha scoperto che il suo compagno ha baciato una tentatrice. Passiamo adesso alle altre coppie. In primis, Anna ed Andrea. Il giovane, nelle immagini mostrate, ha dichiarato di essere ancora deciso a non volere un matrimonio e un figlio. Ed Anna, dal canto suo, non può fare a meno di non manifestare la sua amarezza e delusione. Anche il percorso di Lorenzo e Manila, però, sembrerebbe non procedere bene. Dopo le ultime dichiarazioni della sua compagna, l’ex calciatore si è lasciato andare ad una furente reazione con i suoi compagni. Infine, ma non meno importanti, il confronto finale tra Antonio ed Annamaria. Insomma, una puntata molto ricca. E, vi anticipiamo, quella di Martedì 28 Luglio lo sarà ancora di più. Non ve la perdete affatto!