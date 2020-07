Alessandro Basciano, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato la verità sul bacio con Valeria Liberati a Temptation Island

Valeria e Ciavy sono una delle coppie che hanno abbandonato per primi Temptation Island. I due, fidanzati da quattro anni, hanno deciso di partecipare al reality show delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. In particolare è Valeria che decide di partecipare al programma perchè stufa del comportamento del suo fidanzato. La donna, una volta entrata nel villaggio delle fidanzate, ha approfondito la conoscenza con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due si sono avvicinati molto, tanto da arrivare al bacio. Dopo aver visto quanto avvenuto nel villaggio delle fidanzate, Ciavy ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. I due hanno deciso così di uscire separati dal programma, ponendo fine alla loro relazione amorosa.

Temptation Island, Alessandro racconta tutta la verità sul bacio con Valeria

Alessandro Basciano è stato uno dei protagonisti della settima edizione di Temptation Island, reality show in onda ogni giovedì su Canale 5. L’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche ha tentato Valeria Liberati, arrivando addirittura al bacio. Per proteggere la donna, Basciano le aveva consigliato: “Se ti chiedono, nega“, ma le telecamere hanno registrato tutto. A distanza di qualche settimana, Basciano racconta tutta la verità sul bacio con la fidanzata di Ciavy: “Volevo tutelarla” – ha dichiarato il tentatore – “Mi ero accorto di quanto fosse preoccupata di quale immagine di lei potesse venire fuori nel caso in cui si fosse lasciata andare e volevo proteggerla da questo. Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare“.

Basciano inoltre ha chiarito che i due non sono usciti insieme dal programma: “È nato un bell’affetto e, di qualsiasi cosa dovesse avere bisogno, io ci sarò. Non sono entrata nel programma per cercare l’amore a tutti i costi. Dopo una rottura simile, credo che nessuno sia davvero pronto a intraprendere un’altra relazione perché finirebbe per trascinarsi dei fantasmi del passato”.