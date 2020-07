Nel corso della puntata di questa sera di Temptation Island è andato in onda il falò di confronto tra Antonio ed Annamaria: cos’è successo.

Anche la quarta puntata di Temptation Island è stata letteralmente imperdibile. Non soltanto perché abbiamo assistito a dei veri e propri punti di svolta per ciascuna coppia rimasta in gioco, ma anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Annamaria ed Antonio. Dopo quello di Valeria e Ciavy della scorsa settimana, anche questo della giovane coppia napoletana è un molto desiderato da tutti noi. La coppia, come ben sapete, è sbarcata sull’isola delle tentazioni per mettere a seria prova il loro amore. Ma, sin dal primo momento, il giovane Antonio ha legato con la single Ilaria, suscitando la reazione della sua compagna. A quanto pare, però, la situazione non sembrerebbe essere affatto cambiata. Tanto che, nel corso dell’ultimo incontro con Filippo Bisciglia, Annamaria ha chiesto un immediato confronto con il suo compagno. Cosa sarà mai successo? Il giovane napoletano ha deciso di accettare la richiesta della sua compagna? Scopriamolo insieme.

Tempation Island, il falò di confronto tra Annamaria ed Antonio

Così come le altre cinque coppie che vi hanno preso parte, anche Antonio ed Annamaria hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore a Temptation Island. Fidanzati da circa due anni mezzo, la coppia è approdata all’Is Morus Relais per motivo davvero contrastanti. Lei, infatti, è convinta che un futuro con Antonio non è possibile a causa di qualche piccolo sbaglio del passato. Lui, dal canto suo, è certo del suo amore. E vuole sfruttare l’isola delle tentazioni per dimostrare alla sua compagna quanto in realtà sia cambiato. A quanto pare, però, non ci è affatto riuscito. Immediatamente legatosi alla single Ilaria, il campano non ha affatto nascosto di provare una forte attrazione nei suoi confronti, determinando, come dicevamo precedentemente, le reazioni e la rabbia della sua fidanzata. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di questa sera, Giovedì 23 Luglio, Annamaria ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Non sappiamo cosa abbia effettivamente visto nel video mostratole da Filippo Bisciglia. Fatto sta che, appena terminato il filmato, la richiesta della napoletana è stata immediata e precisa: ‘Me lo vai a prendere?’.

A distanza di qualche settimana dall’inizio del loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island, Annamaria ha deciso di richiedere anticipatamente il falò di confronto al suo compagno con Antonio. Per scoprire com’è andata a finire e, soprattutto, se il napoletano ha accettato oppure no, bisogna aspettare un altro po’.

Cos’è successo al falò?

Falò tanto importante quanto decisivo quello di Annamaria con Filippo Bisciglia. È proprio dopo aver visto diversi video del suo fidanzato in compagnia delle due single Ilaria ed aver ascoltato le confessioni della tentatrici alle sue compagne di viaggio che la napoletana ha deciso di chiamarlo immediatamente per un confronto finale anticipato. Ecco, ma cosa sarà successo? Ovviamente, il confronto è stato, sin dal primo momento, davvero infuocato. Annamaria, com’è giusto che sia, gli ha subito rimproverato ciò che le ha dato particolarmente fastidio. A differenza di Antonio. Che, dal canto suo, ha cercato di giustificare i suoi gesti. Tuttavia, non sappiamo come sia andata a finire tra di loro. E, soprattutto, quale sia stata la decisione della giovane. Ma non temete, Martedì 28 Luglio scopriremo ogni cosa!

