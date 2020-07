Temptation Island, la frase di Manila non passa inosservata: il web esplode dopo la puntata

Le parole di Manila su Lorenzo Amoruso durante la puntata di Temptation Island non lasciano indifferenti.

La puntata di Temptation Island 2020 andata in onda ieri, 23 luglio, è stata sconvolgente. Sicuramente ciò che ha tenuto banco maggiormente è stata la scoperta di Antonella Elia: Pietro Dalle Piane, il suo fidanzato, ha baciato una tentatrice. Il tutto cercando di nascondersi dalle telecamere, ma dimenticando di avere un microfono al collo. Una scena triste, che però ha avuto un piccolo punto di luce: Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore infatti, compagno di stanza di Pietro, ha sentito le sue parole, la sua confessione e ha reagito in un modo che ha reso Manila, la sua fidanzata, molto orgogliosa.

Manila parla di Lorenzo: “Si è comportato da vero uomo”

“Ti dico che sono orgogliosa di lorenzo perché l’ho visto interagire in quell’orribile video di Pietro e si è comportato da vero uomo”. Queste le parole della fidanzata di Lorenzo Amoruso dopo aver visto come si è comportato e cosa ha detto a Pietro dopo che lui gli ha svelato di aver baciato una tentatrice. Nei video mostrati ad Antonella Elia, si vede infatti Dalle Piane che racconta, cercando di parlare in codice ma con scarsissimi risultati, a Lorenzo del bacio con la ragazza in un angolo cieco delle telecamere.

Amoruso gli consiglia di stare calmo, di farsi una doccia fredda e di tagliare la storia con la ragazza. Un comportamento maturo che i fan e la stessa Manila hanno apprezzato.

La frase di Manila non passa inosservata

E infatti, sotto al post pubblicato sul profilo ufficiale di Temptation Island gli appassionati del programma hanno riempito di complimenti sia Manila che Lorenzo. C’è chi augura loro di non lasciarsi mai, chi sostiene che la loro coppia sia la più bella, chi ancora ribadisce che servirebbero “Più Lorenzo per tutti”. Del resto, guardando le avventure dei protagonisti di Temptation Island di quest’anno vengono un po’ di brividi.

Tra chi mette in atto subdole strategie per avere un figlio, chi invece si lascia andare a facili passioni come i 15enni, la figura di Lorenzo Amoruso spicca per la sua saggezza.