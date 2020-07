Temptation Island, Lorenzo Amoruso che lavoro fa a Firenze?

Che lavoro fa Lorenzo Amoruso, protagonista di Temptation Island?

Il saggio Lorenzo Amoruso è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione 2020 di Temptation Island 2020, ma che lavoro fa? E perché, come dice la sua fidanzata Manila, sembra essere così restio dal lasciare Firenze? Questa è sicuramente una delle domande che i fan del programma si stanno ponendo in questo ore dopo la puntata scoppiettante di ieri sera del programma.

La carriera e il lavoro di Lorenzo Amoruso

Tutti sanno che Lorenzo Amoruso è un ex calciatore italiano e oggi, di lavoro fa il dirigente e l’opinionista sportivo. L’esordio nel mondo del calcio è avvenuto nel 1988 con il Bari in serie B e poi in Serie A. È stato poi acquistato dalla Fiorentina nel 1995 dove ha giocato per due anni, prima di approdare in Scozia, con i Rangers. Qui ottenne moltissimi successi. Nel 2010, rientrato in patria per militare nei Cosmos, una squadra di San Marino è stato anche assunto come dirigente dalla Fiorentina. Incarico che ha ricoperto fino al 2012.

Dopo il suo ritiro dal mondo del calcio è approdato spesso in televisione. Lo vediamo ancora oggi come opinionista su Sportitalia, Radio Sportiva e collabora come commentatore su Tv8 per la UEFA Europa League. Prende anche parte a dei reality come Squadre da Incubo, Celebrity Masterchef.

Lorenzo e Manila a Temptation Island

Nello specifico di oggi non sappiamo che ruolo dirigenziale ricopra in Toscana, ma molto probabilmente continua a collaborare con la sua amata Fiorentina. Questo lavoro però sembra, a detta della fidanzata Manila, che lo tenga lontano da lei per diversi giorni alla settimana. Cosa che la turba non poco e sembra essere motivo di turbamento tra i due. Prima di entrare a Temptation Island 2020 però i due sembravano una coppia molto stabile (un po’ come Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, ma tutti abbiamo visto cosa sia successo).

Pare però che tra Manila e Lorenzo le cose andranno diversamente e qualche anticipazioni parla di un happy ending. Lorenzo Amoruso lascerà il lavoro in Toscana per raggiungere la sua dolce metà a Roma?