Temptation Island, Manila Nazzaro: ve la ricordate quando ha vinto Miss Italia? La foto ricordo su Instagram.

Lei è una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. Parliamo di Manila Nazzaro, che al docu-reality di Canale 5 è in coppia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Una coppia super amata dal pubblico, che sul web ha solo commenti positivi per loro. Oggi la splendida pugliese ha 43 anni ed è una conduttrice televisiva e radiofonica. Ma ricordate dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Ebbene, Manila è stata eletta Miss Italia nel 1999. Curiosi di vederla con la corona della più bella di Italia? Ecco uno scatto di quel momento!

Temptation Island, Manila Nazzaro: ve la ricordate quando ha vinto Miss Italia nel 1999? Bellissima come oggi

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una delle coppie dell’attuale edizione di Temptation Island. Nonostante alcune dichiarazioni di lei non abbiano fatto molto piacere a Lorenzo, la coppia fa sognare i telespettatori, che non vedono l’ora di rivederli uniti al falò finale. E, c’è da ammetterlo, Manila è una delle concorrenti più belle che siano mai approdate sull’isola delle tentazioni. Non a caso, nel 1999, la pugliese è stata incoronata Miss Italia, nel famoso concorso di bellezza del nostro Paese. Curiosi di vedere com’era la Nazzaro circa 20 anni fa? Date un’occhata a questo scatto pubblicato qualche anno fa sul suo profilo Instagram:

Manila si fotografa accanto al quadro che si trova a casa dei suoi genitori, e che la raffigura proprio con la famosa corona di Miss Italia. Una corona più che meritata: la bellezza della Nazzaro è innegabile. Come è innegabile che il tempo sembra essersi fermato per lei. Oggi, dopo 21 anni, l’ex Miss incanta tutti.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Temptation Island per scoprire come si concluderà il viaggio nei sentimenti di Manila e Lorenzo. Ma i fan sono fiduciosi e sognano il lieto fine! E voi, cosa pensate della coppia?