Temptation Island, spunta un retroscena che non tutti avevano notato: accade ogni anno nella trasmissione di Canale 5.

Anche questa edizione di Temptation Island è ormai entrata nel vivo. Ieri, 23 luglio 2020, abbiamo seguito la quarta puntata del docu-reality di Canale 5: una puntata in cui è accaduto davvero di tutto! Da un bacio inaspettato, a un falò di confronto anticipato: di momenti memorabili, nella puntata in onda ieri, ce ne sono stati davvero tanti. E, a rendere le immagini ancora più interessanti, ci pensano le musiche, scelte accuratamente in base alle emozioni e le sensazioni che vivono i protagonisti. Ad occuparsi delle colonne sonore del reality è lui, Fabrizio Baglio, che in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha svelato alcuni retroscena del suo lavoro. Forse i fan più attenti della trasmissione se ne saranno accorti…ma avete notato che un brano in particolare è presente in ogni edizione? Scopriamo di cosa si tratta!

Temptation Island, il retroscena sulle colonne sonore: Amore Amaro presente ogni anno, ecco perché

È una domanda che senza dubbio tutti i telespettatori di Temptation Island si sono fatti almeno una volta: chi c’è dietro la scelta delle colonne sonore delle puntate? Ebbene, il suo nome è Fabrizio Baglio! È proprio lui che, attraverso le scelte accurate delle canzoni da accompagnare alle immagini, permette al pubblico di immedesimarsi al meglio nelle situazioni e vivere le emozioni delle coppie. Un lavoro importante, quello dello story editor, che al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha raccontato alcuni retroscena. Il suo scopo è quello di “sottolineare al meglio gli stati d’animo, le emozioni e le sensazioni che vengono vissute dai protagonisti”. Ed è proprio Baglio a rivelare che ci sono alcune ‘canzoni del cuore’ legate alla sua compagna ed a sua figlia. Canzoni che spesso inserisce nelle puntate, come una sorta di “dedica silenziosa” per loro. Ma c’è un brano in particolare che si ripropone, edizione dopo edizione. Lo abbiamo sentito anche nelle ultime puntate. Di quale parliamo? Della meravigliosa Amore amaro di Gigi Finizio. Baglio racconta che, inizialmente, i colleghi accolsero con stupore la scelta del brano, non conoscendo bene il genere. Ma per Fabrizio la canzone è diventata un vero e proprio cult del programma per un motivo: “È una canzone che per me rappresenta un momento tipico che spesso una coppia può attraversare, forse per questo anche dai protagonisti viene ‘chiamata in causa’ molto spesso”.

Insomma, sembra proprio che Amore Amaro ci terrà compagnia ancora per molti falò! E voi, avevate notato questo particolare?