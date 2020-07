Uomini e Donne, Ida Platano senza parole: arriva un regalo inaspettato

Uomini e Donne, Ida Platano senza parole: nelle stories di Instagram mostra un regalo inaspettato.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera di Brescia, che per tanti anni è stata una dama del Trono Over. Ed è proprio nella trasmissione di Maria De Filippi che la Platano ha conosciuto Riccardo Guarnieri, il bel pugliese col quale ha vissuto una lunga e turbolenta storia d’amore. Una storia che, a quanto pare, ha subito una nuova battuta d’arresto. Dopo la quarantena trascorsa insieme, i due si sono separati nuovamente. L’ennesima crisi passeggera o rottura definitiva? Staremo a vedere. Nel frattempo, Ida continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’ex dama ha pubblicato delle stories che non sono passate inosservate…Il motivo? Ida ha ricevuto un regalo inaspettato! Ecco le immagini apparse sui social.

Uomini e Donne, Ida Platano mostra ai fan un regalo inaspettato: “Grazie davvero!”

È finita davvero tra Ida e Riccardo? In tanti se lo chiedono, dopo la notizia dell’ennesima crisi di coppia. I due protagonisti di Uomini e Donne Over sembravano aver trovato il loro equilibrio: Riccardo aveva regalato anche un anello alla sua compagna. Poi, dopo la convivenza forzata del lockdown, una nuova rottura. In attesa di scoprire se si tratterà di una separazione definitiva, i fan continuano a seguire i loro beniamini attraverso i social. In particolare, è Ida ad essere attiva su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, nelle sue stories, sono apparsi dei video molto interessanti! Ida mostra ai suoi follower il regalo inaspettato che ha ricevuto. Una sorpresa unica, anche perché Ida non sa chi è il mittente! Date un’occhiata:

“Grazie! Non so tu chi sia, ma davvero grazie! Per questo splendido mazzo di rose e per il regalo del mio bambino”, ha esclamato Ida, mostrando a tutti le meravigliose rose rosse che ha ricevuto. Un gesto che ha emozionato tantissimo la Platano. Ma chi sarà stato l’artefice di questa sorpresa? Che Ida abbia un ammiratore segreto? Non ci resta che attendere ulteriori news!