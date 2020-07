Chi è la fidanzata di Alessandro Graziani? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha trovato la sua dolce metà in una super sportiva.

Romantico, tranquillo e con un modo di fare che ha fatto sciogliere molti cuori. Stiamo parlando di Alessandro Graziani. Ex tentatore a Temptation Island che aveva fatto perdere la retta via a Serena Enardu ed ex corteggiatore di Giovanna Abate tronista di Uomini e Donne, oggi Alessandro sembra aver voltato completamente pagina e pare che abbia trovato una fidanzata.

Alessandro Graziani: la nuova storia d’amore

Svanisce il sogno di vederlo sul trono di Uomini e Donne a settembre quindi. Alessandro Graziani si è fidanzato con una famosa sportiva, Letiza Paternoster una ciclista classe 1999 originari del Trentino. La relazione è reale, non è solo un gossip, e a confermarla è stata proprio lei, la sportiva, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia Alessandro romanticamente e con la scritta “È tutto una bomba”, come a voler far capire a tutti che il suo rapporto con Graziani è davvero super speciale. E a ulteriore conferma, anche Alessandro condivide la storia di Letizia e aggiunge “Eh già”

Ma Alessandro non voleva riprovare a prendere contatti con Giovanna Abate dopo il rapido naufragare della sua storia d’amore con Sammy? A quanto pare no e questa foto di Letizia condivisa anche da Graziani, sembra proprio mettere una pietra sopra ad un loro possibile ritorno di fiamma.

Chi è Letizia, la fidanzata di Alessandro

Se vi state chiedendo chi sia Letizia Paternoster, sappiate che ha 21 anni, è cresciuta in provincia di Trento e coltiva già da piccola la passione per la bici grazie al papà e al fratello. È diventata una vera e propria campionessa battendo svariati record. La loro quindi è una coppia che condivide una passione molto importante, come quella sportiva e si sa, avendo una grande passione in comune le relazioni sono molto più semplici. Entrambi capiranno infatti l’importanza degli allenamenti, delle trasferte dell’impegno.

E Giovanna?

E intanto Giovanna che fa? La povera Abate, dopo aver scelto Sammy ed essersi ritrovata single dopo pochissimo per colpa dell’ex corteggiatore che, a suo dire, non si era impegnato per niente nella loro storia, ora sta cercando di rimettersi in piedi. L’Alchimista, Davide Basolo, dal suo profilo Instagram non sembra far trapelare intenzioni positive nei riguardi di Giovanna e Alessandro ora si è fidanzato. Insomma, la povera Abate dovrà ricominciare da capo.