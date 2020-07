Anna Tatangelo, scollatura da capogiro: il gesto della cantante fa impazzire i followers, ecco di cosa si tratta, il video imperdibile sul suo profilo Instagram.

Anna Tatangelo sta vivendo un periodo molto intenso e particolare. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, sulla quale entrambi hanno mantenuto grande riserbo, la cantante ha dato inizio a una nuova fase della sua vita, cancellando tutte le vecchie foto dal suo profilo Instagram per ricomparire poi con un look completamente diverso. Anche il suo lavoro è ripartito e il suo ultimo singolo con il rapper Geolier sta avendo grandissimo successo. Insomma, c’è aria di grandi novità nella vita della Tatangelo, che continua a tenere sempre aggiornati i suoi followers pubblicando foto e video di quello che le accade quotidianamente, sia nel lavoro che nella vita privata. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato delle imperdibili storie Instagram in cui ha una scollatura davvero da capogiro e fa un gesto che ha fatto impazzire i suoi fan: scopriamo insieme tutti i dettagli!

Anna Tatangelo, scollatura da capogiro e il gesto che fa impazzire i followers: ecco il video imperdibile

Anna Tatangelo sa sempre come far impazzire i suoi followers. Oltre a essere una cantante affermata e ad incantare i suoi fan con la sua voce melodiosa, Anna è anche una bellissima donna e non ha problemi a mostrare il suo corpo mozzafiato anche sui social, dove spesso pubblica scatti a dir poco da urlo. Nelle ultime ore ha condiviso con i followers alcune storie Instagram in cui è insieme a Geolier per un serata e indossa un completo davvero mozzafiato. I video pubblicati mostrano il look super seducente di Anna, che indossa un paio di jeans a vita alta con sopra un minuscolo top dalla scollatura davvero profonda, che mette ben in evidenza le forme esplosive della Tatangelo. In uno dei video, Anna fa una simpatica linguaccia e questo gesto ha senza dubbio fatto impazzire i suoi fan.

Del resto, è davvero impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta bellezza. Siete d’accordo anche voi?