Il fratello di Britney Spears, Bryan, confessa che la sorella vuole liberarsi della tutela legale del padre: ecco le parole del produttore cinematografico!

#FreeBritney è l’hastag che ribalta sui social network negli ultimi giorni: si tratta di un movimento che ha lo scopo di ‘salvare’ Britney Spears. La star americana sarebbe vittima del padre Jamie. Il Tribunale, dopo la grave crisi nervosa che ha colpito la cantante nel 2008, affidò la tutela della cantautrice e ballerina al papà che però fu descritto come ‘avido e padrone’. A quanto pare l’uomo impedisce a sua figlia di vivere un’esistenza indipendente: papà Jamie dichiarò che tutto ciò che veniva detto contro di lui era falso ma i fan della star americana chiedono ai giudici di ‘salvare Britney Spears’. E’ intervenuto il fratello di Britney, il produttore televisivo Bryan Spears: in un’intervista al podcast di Nrew Plotking ha ammesso che sua sorella vuole uscire dalla tutela legale. Ecco le parole.

Il fratello di Britney Spears, Bryan, durante un’intervista al podcast di Drew Plotkin ha confessato che sua sorella vorrebbe ‘liberarsi’ dalla tutela del genitore. “Britney vuole uscire dalla tutela legale di nostro padre. È molto frustrante avere qualcuno che ti dice costantemente cosa fare, anche se lo fa per il tuo bene” sono le parole del produttore televisivo. “Lei è sotto tutela da parecchio tempo. Ora però sono state apportate alcune modifiche e tutto ciò che possiamo fare è sperare che le cose vadano meglio” ha continuato difendendo però dalle accuse il papà. Bryan ha dichiarato che loro padre ha fatto del suo meglio per proteggere sua figlia considerando la situazione in cui si è trovato: la tutela, secondo il 43enne, è stata una scelta giusta per la famiglia Spears. Ecco il video dell’intervista:

Britney Spears' brother Bryan was grilled about the #FreeBritney movement on a podcast, where he confirmed Britney has "always" been trying to get out of the conservatorship. Here is the highlight reel. pic.twitter.com/xGM8Xs0vz4

— Britney Fan (@BritneyHiatus) July 23, 2020