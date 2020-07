Chiara Ferragni e video con il padre di Fedez: il dettaglio non passa inosservato, ecco di cosa si tratta, immagini imperdibili nelle storie Instagram dell’influencer.

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre presenti sui social e mostrano ai loro followers tutto quello che fanno. In questa estate molto particolare, in cui molti Paesi del mondo stanno affrontando l’emergenza Coronavirus, l’influencer e la sua famiglia hanno deciso di non uscire dall’Italia e di trascorrere le vacanze estive nei luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese. Dopo un bellissimo soggiorno in Puglia, durante il quale Chiara ha condiviso ogni momento con i suoi oltre 20 milioni di followers, ora i ‘Ferragnez’ si sono spostati in Sardegna, dove hanno ritrovato tutta la loro famiglia. In uno dei video pubblicati nelle stories sul suo profilo Instagram, Chiara e sua sorella Valentina riprendono il padre di Fedez, Franco. Un ‘dettaglio’ non è passato inosservato. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Eccovi accontentati!

Chiara Ferragni e il video con il padre di Fedez: il dettaglio non è passato inosservato, ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono volati con tutta la loro famiglia in Sardegna. Insieme a loro ci sono i genitori e le sorelle di Chiara con i loro rispettivi compagni, e i genitori di Fedez. Molto uniti e affiatati, i Ferragnez fanno spesso le vacanze insieme ai loro familiari, ai quali sono legatissimi. Spesso Chiara e le sue sorelle si runiscono per qualche giorno e talvolta partecipano a questi momenti anche i genitori di lei e quelli di Fedez. Appena arrivati in Sardegna dopo un soggiorno da sogno in Puglia, i Ferragnez si sono recati nella location scelta per la vacanza, riprendendo ogni loro spostamento e pubblicandolo sui social, come sono soliti fare.

In una delle storie Instagram di Chiara, appare anche il padre di Fedez, Franco, ripreso da Valentina Ferragni. La sorella dell’influencer ha scherzato con lui per un particolare dettaglio che non è passato inosservato. Stiamo parlando delle ciabatte di Franco, che sono un pezzo della collezione di Chiara Ferragni. “Mamma mia che stile! Che testimonial Franco!”, scherza Valentina nel video, che Chiara ha poi ripostato nelle sue storie.

Le immagini sono davvero simpatiche e imperdibili e testimoniano l’armonia e la serenità che regnano sovrane tra le famiglie di Chiara e Fedez, che sembrano aver raggiunto un equilibrio perfetto.