Come si fa a pulire le zanzariere? Tutti i rimedi

Avete delle zanzariere da pulire in vetro o in fibra di vetro? Vorreste usare il vostro aspirapolvere Dyson o il Folletto? Ecco i consigli per igienizzarle senza smontarle e senza rovinarle.

Le zanzariere in estate sono una vera e propria manna dal cielo. Grazie a loro possiamo tenere la porta e le finestre aperte senza temere che zanzare, mosche e altri insetti, entrino in casa e disturbino il nostro sonno. Pulire le zanzariere però non è semplice. L’idea fa già venire i brividi perché ci si immagina pronti a doverle smontare e rimontare. Un’operazione non facile, soprattutto in estate. In realtà ci sono diversi modi per poterle pulire senza dover incappare in difficili operazioni tecniche! Ecco i consigli.

Pulire le zanzariere a rullo o in fibra di vetro, consigli

Ricordate però sempre che i procedimenti per pulire le zanzariere variano anche dalla tipologia di struttura che avete. Se sono ad esempio in fibra di vetro o a rullo il modo di pulirle e igenizzarle cambia. Inoltre, se volete pulirle con l’aspirapolvere, magari con il Folletto o con il Dyson, controllate sempre di utilizzare lo strumento giusto. Non dimenticate poi di controllare se le operazioni che andate ad eseguire sono corrette per la tipologia di zanzariera che avete. Così facendo sarete sicuri di non incorrere in danni alla struttura o peggio, nel bucare proprio la vostra barriera contro le zanzare.

Come si fa a pulire le zanzariere senza smontarle?

Per pulire rapidamente le zanzariere senza doverle smontare la prima cosa da fare è quella di levare la polvere. Semplicemente, con un panno umido o usando dei tessuti “acchiappa acari”, basta passarli sulla tela anti zanzare e un primo passaggio è già stato fatto. Vi ricordiamo, prima di iniziare a pulire le tende, di chiudere sempre le persiane o le tapparelle per poter eliminare lo sporco anche dalle zone più alte della finestra, ma in sicurezza.

Pulire la zanzariera con il sapone o l’aceto

Per lavare le zanzariere senza doverle smontare basta utilizzare un po’ di sapone di marsiglia. Il consiglio che arriva da PianetaDonne, è quello di creare una soluzione con un po’ di sapone di marsiglia sciolgo in acqua e poi vaporizzarlo sulle zanzariere. Una volta spruzzato il composto passateci sopra una spazzola o un panno zigrinato, vedrete che il risultato sarà pazzesco e avrete delle tende pulite in poco tempo. In alternativa potreste usare anche l’alcol bianco diluito nell’acqua o l’ammoniaca.