È il momento tanto atteso di quest’anno, il matrimonio di Elettra Lamborghini ed Afrojack. Seppure ‘in bilico’ a causa dell’emergenza Coronavirus, le nozze tra le due celebrità della musica verrà celebrato ad inizio Settembre prossimo. Un evento, come dicevamo precedentemente, tanto voluto e, soprattutto, tanto atteso da tutti i loro sostenitori. È proprio per questo motivo che, a quanto pare, sembrerebbe che verrà trasmesso anche sul piccolo schermo. Ebbene si. È proprio così. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che ci sia un programma televisivo che abbia fatto le vere e proprie carte false pur di trasmetterlo durante la sua messa in onda. Ecco, ma di quale show tv parliamo con esattezza? Scopriamo insieme questa indiscrezione bomba.

In occasione del suo matrimonio, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutte le novità. Qualche tempo fa, ad esempio, ha mostrato ai suoi followers di essersi recata in atelier per le prove dell’abito da sposa. Alcuni giorni fa, invece, si è mostrata all’interno della location scelte per l’addio al nubilato. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che ci sia la possibilità che le nozze della cantante e del suo compagno Afrojack possano andare in onda in un noto programma tv. Ebbene si. Sembrerebbe proprio così. Ecco, ma di quale show parliamo? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che il matrimonio di Elettra Lamborghini ed Afrojack possa andare in onda a Verissimo. Ebbene si. A quanto pare, sembrerebbe che il programma di Silvia Toffanin abbia fatto carte false per ‘accaparrarsi’ l’esclusiva di questo giorno tanto speciale per la giovanissima coppia. Se così fosse, noi non vediamo l’ora. Anche se siamo certi che, come al suo solito, Elettra non si limiterà affatto ad interagire con i suoi fan nemmeno in quel giorno.