Fedez e Chiara Ferragni in Puglia sono stati ‘disturbati’ da un terzo incomodo in hotel: hanno chiesto aiuto dalla finestra, ecco il video pubblicato dal noto cantante!

Sono la coppia più amata e seguita in Italia e nel mondo: Fedez e Chiara Ferragni contano milioni e milioni di follower, sul web sono delle vere e proprie star. Lei oltre ad essere una delle influencer più famose al mondo, ha creato e firmato diverse collezioni di moda che hanno avuto un successo enorme. Lui è un cantante molto affermato in Italia: insieme formano una coppia da urlo! In questi giorni sono stati in Puglia: si sono goduti le bellezze del Salento prima di partecipare all’evento di Dior che si è tenuto nella piazza Duomo di Lecce. E’ stato uno spettacolo a dir poco pazzesco. I Ferragnez nel ‘tacco dello stivale’ hanno soggiornato in una meravigliosa masseria che si trova a Lecce: c’è stato un piccolo imprevisto mentre erano nella stanza privata. Sono stati disturbati da un terzo incomodo! Lui ha filmato tutto: ecco cosa è successo!

Fedez e Chiara Ferragni, panico in hotel: chiamano aiuto dalla finestra

Fedez e Chiara Ferragni si sono goduti meravigliosi giorni in Puglia, nel Salento: hanno soggiornato in una splendida masseria che si trova a Lecce. Natura ed ulivi come panorama di un balconcino con una vasca da bagno da sogno: lo scatto pubblicato dalla Ferragni ha fatto brillare gli occhi ai suoi milioni di follower. Durante il loro soggiorno sono stati vittima di un piccolo inconveniente: dalla finestra è entrato un animale davvero curioso. Si tratta di una mantide religiosa, una specie molto comune dell’ordine Mantodea: la Ferragni non è sembrata molto felice dell’intruso. Fedez ha così deciso di riprendere tutta la scena con il suo iphone ed ha condiviso il piccolo cortometraggio dell’accaduto sui social. Il video pubblicato sui canali social dal cantante, in particolare nelle sue IG story e sul suo profilo di Tik Tok, è tutto da ridere: nessuno dei due aveva il coraggio di avvicinarsi e di cacciarlo via e così hanno ‘chiesto aiuto’. “Rob, posso chiederti un favore?” urla Fedez dalla finestra: il rapper così ha chiamato una persona dello staff del posto per liberare quel ‘terzo incomodo’ entrato nella camera privata dei Ferragnez. Ecco il video pubblicato dal cantante su Tik Tok: