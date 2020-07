Una clamorosa indiscrezione dal magazine Nuovo riguarda la nuova edizione del GF VIP: una probabile concorrente ha fatto una richiesta choc, ha chiesto 100 mila euro per garantire la sua presenza! Ecco di chi si tratta.

Sono in corso i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello VIP, uno dei reality show più famosi in Italia. La versione che vede come concorrenti personaggi famosi dello spettacolo è stato condotto per tre anni consecutivi da Ilary Blasi ma dal 2020 al timone c’è Alfonso Signorini, precedentemente opinionista del programma. Il conduttore televisivo e direttore del settimanale Chi sta componendo il cast della prossima edizione, la quinta: spuntano nomi di papabili concorrenti e secondo Tvblog nel cast ci sarà Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Nicola Ventola, Eva Grimaldi e tanti altri nomi. Un famoso personaggio dello spettacolo pare abbia chiesto una cifra choc per garantire la sua presenza nel programma: la clamorosa indiscrezione arriva dal magazine Nuovo. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Vi sveliamo subito tutto….

GF VIP, “Ha chiesto 100 mila euro per partecipare”: clamorosa indiscrezione

Si rincorrono indiscrezioni sui probabili nuovi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello VIP: sono in corso i preparativi per riaprire di nuovo la famosissima casa di Cinecittà. L’edizione che si è conclusa da pochi mesi ha visto sul podio la splendida Paola di Benedetto: la giovane ex Madre Natura di Ciao Darwin ha deciso di devolvere l’intera cifra vinta in beneficenza, essendo la finale in piena emergenza Coronavirus. Chi sarà il prossimo vincitore? Per ora il cast non è completo: dal magazine Nuovo è giunta una notizia davvero incredibile. Pare che la contessa Patrizia de Blanck, molto amata dal conduttore Alfonso Signorini, abbia chiesto un compenso di 100 mila euro: un cachet davvero esagerato. Sono in corso le trattativa ed a quanto pare il GF VIP potrebbe vedere anche la figlia, Giada De Blanck. I fan del reality sono in attesa di conferme!