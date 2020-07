Giancarlo Magalli, querela per l’ex collega Marcello Cirillo: la tensione è alle stelle tra i due, cos’è successo e il botta e risposta sui social

Nuovi screzi nell’aria per il conduttore de ‘La vita in diretta’ Giancarlo Magalli, che negli ultimi mesi ha messo in piedi una vera e propria diatriba con l’ex collega Adriana Volpe. Che i due non avessero un buon rapporto era chiaro a tutti, ma nell’ultimo periodo, dopo che la conduttrice ha lasciato il programma, gli screzi tra loro sono aumentati sempre più, fino a diventare delle abitudini. Capita infatti spessissimo che i due si lancino frecciatine o si rispondano tono attraverso i social o attraverso le dirette dei loro programmi. Inutile dirvi che il conduttore non tiene nulla per se e ogni occasione è giusta per esprimere il proprio pensiero. Basti pensare all’animata discussione di dieci giorni fa con Adriana Volpe, dopo un post che lui aveva scritto sui risultati non troppo entusiasmanti del suo nuovo programma su TV8. Ma dopo di lei è arrivato anche il turno di Marcello Cirillo…

Giancarlo Magalli, querela per Marcello Cirillo: tensione alle stelle tra i due

Magalli ha infatti annunciato attraverso il suo profilo ufficiale Facebook che procederà per vie legali nei confronti di Marcello Cirillo per quanto ha detto sul suo conto. Sotto il post che ha pubblicato fa sapere che la diffamazione è un reato ed è perseguibile e per tanto procederà per vie legali. Magalli accusa infatti Cirillo di aver utilizzato il suo nome per farsi pubblicità, raccontando ai giornali delle infamie sul suo conto. In particolare scrive che non tutti coloro che hanno bisogno di visibilità devono cercarla parlando male di lui, specialmente se questo implica mentire. Per questo motivo procederà tramite avvocati… Insomma una situazione piuttosto spinosa che sicuramente continuerà a far parlare. Nel frattempo però vogliamo mostrarvi gli screen delle dichiarazioni di Magalli, che sembra piuttosto infastidito da quanto accaduto.

In particolare il conduttore scrive: “A parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”