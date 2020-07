Giovanni Naldi, il nuovo amore dell’attrice Michela Quattrociocche: scopriamo insieme chi è, la sua età e qualche curiosità sul suo conto

Come vi abbiamo detto poco fa dopo la separazione di Michela Quattrociocche da Alberto Aquilani, hanno iniziato a girare vari rumors che la vedevano protagonista… In molti hanno infatti affermato che la bella Michela avesse già un nuovo amore, con cui poter ritrovare la serenità. L’attrice è sempre stata molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, ma stavolta qualcosa forse non è andato come sperato e la bellissima Michela è stata pizzicata, prima dai paparazzi del settimanale ‘Chi’, e poi anche da ‘Diva e Donna’. La Quattrociocche non era sola, ma in compagnia di un uomo decisamente affascinante. Michela pare proprio aver dimenticato l’ex marito e adesso si starebbe godendo qualche giorno di relax e di spensieratezza tra le braccia di Giovanni Naldi. Il ragazzo è estraneo al mondo del gossip, eppure non è certamente un volto sconosciuto. La sua famiglia infatti è decisamente facoltosa e lui ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia insieme all’amata sorella.

Giovanni Naldi, il nuovo amore di Michela Quattrociocche: età e curiosità

Come vi dicevamo prima il giovane Naldi è ben lontano dal mondo dello spettacolo, ma il suo volto non è affatto sconosciuto. E’ il figlio del noto imprenditore Roberto Naldi, la cui famiglia si occupa ormai da molte generazioni di alberghi di lusso. La famiglia Naldi possiede e gestisce decine e decine di alberghi di lusso in Italia e anche all’estero. Nei loro alloggi alberga il lusso e l’eleganza, che certamente non passano inosservati ai più. Purtroppo di lui si conosce davvero molto poco, sappiamo però dirvi che dovrebbe avere intorno a trent’anni e porta avanti le imprese di famiglia insieme al padre e all’amata sorella Adele. Dalle foto pubblicate dal settimanale ‘Diva e Donna’, possiamo dirvi che è certamente un bellissimo ragazzo, i capelli ricci, la pelle olivastra e il fisico scolpito. Un uomo affascinante e caratteristico che ha rubato il cuore della bella Quattrociocche.

Il ragazzo non usa social, per questo motivo non sappiamo dirvi quasi nulla, ma certamente se siete curiosi si scoprire il suo volto vi consigliamo di sfogliare le pagine di ‘Diva e Donna’. Per adesso possiamo solamente aspettare per capire se i due posteranno qualche fotografia insieme o se vorranno rilasciare qualche intervista.