Giuliano Sangiorgi, la foto con la mamma: i fan lo notano subito

Giuliano Sangiorgi presenta la mamma sui social in occasione del suo compleanno e i fan notano subito l’incredibile somiglianza.

Il leader dei Negramaro ha postato da pochi istanti una foto in compagnia di una donna pazzesca. Nessuna nuova fiamma, nessun flirt estivo… semplicemente sua mamma!

Giuliano Sangiorgi ha infatti deciso di presentare, almeno virtualmente, ai suoi followers la donna più importante della sua vita, la madre definita come una “bona”. E infatti sua mamma, Milla Sanser, è una signora molto bella e con un sorriso speciale.

La foto con la mamma e l’incredibile somiglianza

“Risvegli compleannosi” così ha scritto, con un neologismo, Giuliano Sangiorgi, accanto alla foto che lo ritrae con la mamma. Il cantante dei Negramaro è solito condividere sul suo profilo Instagram non solo foto che riguardano il lavoro, quindi live e concerti, ma anche inerenti la sua vita privata.

Da quando è diventato papà poi negli scatti sbuca anche la sua “principessa” e tutto ha dei toni più morbidi e dolci. Come questa foto con la madre.

In molti hanno commentato la foto positivamente, facendo gli auguri alla donna, ma c’è anche chi ha notato un dettaglio. I due si assomigliano molto. I fan dei Negramaro hanno infatti notato una importante somiglianza tra i due, nel sorriso e negli occhi e non hanno potuto fare a meno di commentare: “Che bellissima famiglia”. Come dargli torto del resto!

I progetti musicali di Giuliano Sangiorgi

In questi giorni Giuliano è poi impegnato in diversi progetti musicali. Uno degli ultimi lo vede intento a cantare Creuza De Ma, canzone del celebre Fabrizio De André. Sangiorgi si è scattato una foto in studio con Mauro Pagani e i due hanno lavorato insieme per questo mix musicale da brividi.

Lui, come altri 18 artisti, si è prestato infatti per questo progetto in onore della città di Genova e soprattutto del Ponte Morandi che, quasi un anno fa, è crollato e oggi, finalmente, è stato di nuovo ripristinato.