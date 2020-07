Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video infiamma i social

Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video infiamma i followers della splendida showgirl.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La splendida romana è una dei volti fissi della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In particolare, Miss Claudia ha il compito di presentare il ‘salottino’ del programma, ricco di personaggi super esilaranti. Ma, quando la bellissima showgirl fa il suo ingresso in studio, gli occhi di tutti cadono tutti su di lei! Chi segue la trasmissione non può non sorridere con le divertenti gag di Bonolis, che fatica a tenera a bada il pubblico, che impazzisce per la bellezza di Claudia. Ma forse non tutti sanno che la Ruggeri è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram. È proprio lì che condivide spesso foto e video delle suo giornate. E, proprio qualche ora fa, è apparso un video che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Miss Claudia si lascia riprendere mentre sfila in spiaggia, con un costume a due pezzi che mette in risalto il suo fisico mozzafiato. Diamo un’occhiata.

Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video apparso su Instagram incanta i followers

Basta poco a Miss Claudia per fare impazzire i suoi followers di Instagram. La bellissima showgirl di Avanti un altro è una vera star sui social: il suo profilo ufficiale conta ben 913 mila followers. Ed è proprio lì che poco fa ha pubblicato un video che ha letteralmente alzato la temperatura sui social. Guardare per credere:

Visualizza questo post su Instagram My place 🌬 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:54 PDT

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia è assolutamente irresistibile nelle immagini condivise sui social. Un video in cui sfila, sulla spiaggia, indossando un costume nero che le calza a pennello e che mette in risalto le sue curve. Una pioggia di likes e complimenti ha invaso il post, come sempre accade quando si tratta della showgirl romana. E, tra i commenti, è spuntato anche quello di Laura Cremaschi, collega della Ruggeri ad Avanti un altro. Le due hanno uno splendido rapporto:

Che dire, una bellezza che lascia assolutamente senza fiato, quella di Miss Claudia. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!