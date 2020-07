Nuovo trend dell’estate 2020: le donne sono tutte pazze per i ‘ciclista’, cosa sono e vari modi per abbinarli e ottenere un effetto wow

Come ben sappiamo tutte quante, l’estate è la stagione ideale per sfoggiare i look più audaci e innovativi. Quest’anno c’è stato l’arrivo di un capo in particolare che fino ad oggi è stato particolarmente usato dagli sportivi e lo è ancora oggi. Il capo in questione è il leggins da ciclista di una particolare tessuto traslucido che accompagna le forme del corpo femminile e arriva all’altezza del ginocchio. Il leggins sta spopolando moltissimo tra le vip e non e in commercio se ne trovano davvero in tantissimi modelli e fantasie differenti. Fino ad oggi è probabilmente il capo più utilizzato delle star in questa stagione. A tutti sarà capitato di vederlo indosso ad una delle influencer che seguiamo su Instagram. Oltre ad essere prodotto in tantissimi materiali, fantasie e colorazioni differenti, sono anche tantissimi i modi di abbinarlo che ci danno la possibilità di avere effetti diversi cambiando semplicemente qualche dettaglio. C’è da dire che la sua versatilità l’ha quindi reso uno dei must have di questa stagione, senz’altro e non dubitiamo che probabilmente sarà uno dei capi utilizzati più frequentemente anche nei prossimi anni.

Nuovo trend dell’estate: tutte pazze per i ‘ciclista’, come abbinarli per un effetto wow

Come vi dicevamo prima i leggins modello ciclista si sono rivelati tra i capi più acquistati e apprezzati di quest’anno, diventando un vero e proprio trend dell’estate. Hanno una grandissima versatilità e non ci stupisce che tutte le vip ne vadano pazze e li utilizzano moltissimo. Sono molte le influencer italiane che hanno reso questo capo così basic un must have del proprio armadio e soprattutto sono altrettante quelle che hanno deciso di creare una propria capsule collection proprio con questo capo. Ma cerchiamo di scoprire insieme diversi modi per abbinarlo, così da creare diversi effetti e soprattutto diversi stili.

LOOK SPORTIVO

Ovviamente questo è un capo che nasce per gli sportivi, appunto i ciclisti che lo usano per praticare l’attività, quindi si può ben immaginare che il primo look che possiamo creare con questo capo è proprio sportivo. I leggins possono essere abbinati ad un reggiseno sportivo o a un qualsiasi top ginnico, meglio ancora se in pendant con il colore o la fantasia. Il look risulta essere fresco e super ginnico, soprattutto se abbinato poi ad un paio di scarpette da ginnastica e magari un’acconciatura raccolta.

Questo è l’esempio della bellissima Georgina Rodriguez che ha indossato un completo in pendant rosa leggermente laminato. Il completo mette in risalto il fisico sinuoso della donna e non richiede l’utilizzo di accessori particolari.

LOOK FRESCO E ROMANTICO

E’ la volta di un abbinamento che rende i ciclisti più romantici e meno sportivi di quanto non siano. In questo caso un bellissimo ciclista color bordeaux lo abbiniamo ad una camicetta molto morbida, meglio se chiara, come ha fatto la bella Ilary Blasi. La camicetta smorza la rigidità del leggins e rende il look molto romantico, qui possiamo azzardare con un po di accessori, meglio se non troppo sfarzosi, ma che possono donare luminosità al look.

Ilary avvina alcuni braccialetti in oro che danno luce senza appesantire troppo il look. La scelta degli accessori in questo caso è fondamentale, come quella dell’acconciatura che è morbida e non laboriosa.

LOOK GLAMOUR CHIC

Questo leggins ci stupisce ancora e ci fornisce la possibilità di ottenere anche un bel look glamour chic, soprattutto grazie agli accessori. Innanzitutto in questo caso vi consiglio una felpa lunga che permette di coprire parte del leggins, meglio ancora se ton sur ton. La felpa deve essere morbida e non troppo laboriosa, il vero protagonista di questo look devono essere gli accessori. Le scarpette fashion, non da ginnastica, ma meglio se sneakers colorate da poter abbinare ad un capo spalla, come una giacca oversize o un cappotto. Qui sbizzarritevi con occhiali da sole, orecchini e borse, sempre ovviamente in armonia con i colori del resto dei capi.

Qui vediamo una splendida Fabrizia De Leo, figlia della stilista Margherita Mazzei, che abbiamo avuto l’onore di intervistare, che li indossa magnificamente. Il look è studiato e molto ricercato.

LOOK ELEGANTE

Sembrerà strano, ma questi leggins danno la possibilità di creare anche dei look eleganti e molto ricercati. Anche in questo caso sono gli accessori a fare a differenza. Stavolta però partiamo dalla scelta della maglia, che deve essere molto strutturata e meglio se di colore opposto a quello del leggins, ovviamente ci deve essere qualche dettaglio che ne ricorda i toni. Qui possiamo abbinarci un bel paio di stivali col tacco e una borsa abbinata.

Qui vi invitiamo ad osservare con attenzione come Fabrizia De Leo abbia abbinato sapientemente il nero, il bordeaux e il bianco. Gli accessori bordeaux danno un tocco ricercato e raffinato al look.