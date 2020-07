Quali sono i segni zodiacali più cattivi, vendicativi e senza scrupoli dell’oroscopo: ecco chi non conviene far arrabbiare, secondo le stelle!

Gli amanti dell’astrologia lo sanno bene. Attraverso i segni zodiacali, è possibile scoprire tanto sulla nostra personalità. E non sempre sono buone notizie! Tra i dodici segni del nostro zodiaco, infatti, è possibile individuarne alcuni più cattivi degli altri. Proprio così! Ci sono alcuni segni che hanno particolare propensione alle azioni vendicative o, comunque, a colpire il prossimo. Curiosi di scoprire di quali segni si tratta? Siete nel posto giusto!

Quali sono i segni zodiacali più cattivi, vendicativi e senza scrupoli dell’oroscopo: primo tra tutti lo Scorpione

Le stelle sono sempre pronte a consigliarvi. In questo caso, ci sono alcuni segni a cui è meglio evitare di far perdere la pazienza. Ecco di quali si tratta:

SCORPIONE

Ebbene si, lo Scorpione è considerato uno dei segni più cattivi in assoluto, se non il più malvagio! Le persone di questo segno tendono ad arrabbiarsi molto frequentemente e, se subiscono qualche torto, non esitano a ricambiare il favore. Sono capaci di qualsiasi azione pur di ‘abbattere’ il nemico!

GEMELLI

Particolare la situazione dei Gemelli. Il segno non nasce ‘cattivo’, ma, se spinti da una valida motivazione, riescono a diventare davvero crudeli! Se un Gemelli viene deluso, non c’è possibilità di scampo: i rapporti, che siano di amore o di amicizia, possono ritenersi chiusi all’istante.

CANCRO

Anche il Cancro, come i Gemelli, non è un segno da considerarsi cattivo. Al contrario, è uno dei segni più affettuosi, soprattutto per quanto riguarda i legami familiari. Ed è proprio questo il punto: se provate a toccare la famiglia di un Cancro, quest’ultimo si trasforma. Pur di difendere le persone a cui tiene, un Cancro sarebbe disposto a tutto!

ARIETE

Anche le persone nate sotto il segno dell’Ariete rientrano in questa classifica. In particolare, l’Ariete è tra i segni che mostrano meno empatia nei confronti del prossimo. Spesso nervosi ed irritabili, molte persone dell’Ariete dimostrano di avere anche invidia del prossimo (in particolare le donne!)

PESCI

I nati sotto il segno dei Pesci, per indole, sono persone calme e tranquille. Ed è proprio per questo che, quando perdono la pazienza, bisogna stare davvero molto attenti. I Pesci sono capaci di trasformarsi in pochissimo tempo. Basta un piccolo screzio per far tirare loro fuori il lato più dispettoso. Che può fare davvero molto male!

Insomma, pare proprio che ci siano alcuni segni da cui, quando si arrabbiano, è meglio restare alla larga! E voi, rientrate nella classifica dei più cattivi dell’oroscopo?