Nella prossima puntata di Temptation Island, Manila Nazzaro riceverà un vero e proprio brutto colpo: è la prima volta in assoluto che accade.

Il viaggio di Temptation Island continua davvero alla grande. E, nonostante manchino pochissime puntate alla fine di tutto, lo show di Canale 5 continua a regalare dei momenti davvero imperdibili. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso della puntata precedente. Quando, durante la quarta puntata, è accaduto davvero di tutto. Ma non pensate sia finita qui. Perché, come anticipato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che anche la quinta puntata, che andrà in onda Martedì 28 Luglio, sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché assisteremo al falò di confronto finale tra Annamaria ed Antonio e, a quanto pare, anche di un’altra coppia, ma anche perché Manila Nazzaro sarà la protagonista di un vero e proprio brutto colpo. A darcene notizia è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, pochissime ore fa, ha svelato un’anticipazione davvero clamorosa.

Temptation Island, brutto colpo per Manila Nazzaro: cos’è successo

Stando a quanto si apprende da queste prime anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island svelate dal profilo social ufficiale del programma, sembrerebbe che, nel corso dell’appuntamento di Martedì 28 Luglio, Manila Nazzaro riceverà un vero e proprio brutto colpo dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto mostrato da questo brevissimo video social, sembrerebbe che l’ex Miss Italia vedrà, per la prima volta in assoluto, un filmato del suo fidanzato. Ecco, ma cosa avrà mai visto la Nazzaro?

Ovviamente, non ci è stato svelato nulla di che, sia chiaro. Nel breve video di anticipazioni, infatti, Manila ha visto il suo compagno Lorenzo parlare in piscina con una ragazza. Fatto sta che la faccia dell’ex Miss Italia era davvero turbata. Cosa avrà visto? O, magari ascoltato? Questo è tutto da scoprire, purtroppo. Non ci resta, quindi, che attendere la quinta puntata. Ricordate: l’appuntamento è per Martedì 28 Luglio, non mancate!