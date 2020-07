Barbara D’Urso, spunta un ricordo sui social: “Mi mancate”

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto-ricordo sul suo account social con la scritta: “Mi mancate”, ecco di cosa si tratta

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La napoletana conduce moltissimi programmi di successo: da Pomeriggio Cinque a Live – Non è la D’Urso, fino al Grande Fratello, che con lei è tornato al successo. La D’Urso è anche una delle conduttrici più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci. La napoletana tiene sempre aggiornati i suoi fan, sia sui suoi programmi che sulla sua vita. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto che riguarda la sua vita privata, che ha emozionato i suoi seguaci.

La D’Urso su Instagram è molto seguita. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Sui social, la conduttrice di Pomeriggio Cinque pubblica sia foto inerenti il lavoro che la vita privata. Qualche giorno fa, ad esempio, ha incantato i suoi seguaci, pubblicando una foto in costume. Lo scatto ha raggiunto migliaia di like ed è diventata virale in poco tempo. Oggi, invece, la conduttrice napoletana era in vena di ricordi ed ha pubblicato uno scatto ripresa dal passato. La D’Urso ha pubblicato una foto dei suoi genitori nel giorno del loro matrimonio. La mamma e il papà della D’Urso sono stati fotografati mentre firmano nel giorno tanto atteso. La conduttrice, abbastanza emozionata, ha scritto: “26 luglio 1956. L’amore vero e puro. Per sempre” – e poi ha aggiunto – “Mi mancate“.

La foto ovviamente ha ricevuto tantissimi like ed è stata apprezzata dai seguaci della D’Urso. Qualcuno ha addirittura commentato: “Li amo pur non avendoli conosciuti non fosse altro perchè ti hanno generato“. Un commento che avrà sicuramente emozionato la conduttrice napoletana, già visibilmente commossa per il ricordo dei suoi genitori.