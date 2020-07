Benedetta Parodi mostra la mamma Laura ai suoi fan: ecco lo scatto imperdibile che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Benedetta Parodi è un personaggio molto amato e seguito, in tv come sui social. Conduttrice del programma dedicato alla pasticceria ‘Bake Off Italia’, la Parodi è anche una bravissima ed esperta cuoca e i suoi libri di ricette sono sempre un grande successo. Molto presente e attiva in particolare sui social, Benedetta aggiorna costantemente il suo profilo Instagram, che conta ben 864mila followers, pubblicando foto e video che la ritraggono nel suo lavoro e nella sua vita quotidiana. Benedetta ha un bellissimo rapporto con i suoi fan, che saluta ogni mattina facendo un video del ‘buongiorno’, nel quale racconta quello che fa, dispensando anche tanti utilissimi consigli in cucina. Non mancano anche siparietti simpatici con i suoi 3 figli e con suo marito Fabio Caressa, con cui ha da pochi giorni festeggiato l’anniversario di matrimonio. In uno degli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram, la conduttrice ha mostrato ai fan sua mamma Laura. Siete curiosi di vederla? Continuate a leggere e la conoscerete!

Benedetta Parodi mostra ai fan sua mamma Laura: ecco lo scatto imperdibile pubblicato dalla conduttrice su Instagram

Benedetta Parodi ama condividere con i suoi followers tutto quello che fa. La conduttrice e scrittrice è sempre pronta a pubblicare nuovi contenuti sul suo profilo Instagram, che tiene costantemente aggiornato con video in cui cucina e con tante foto della sua vita quotidiana. Poco fa, ad esempio, ha deciso di mostrare ai suoi affezionatissimi fan sua madre, la signora Laura. Lo scatto pubblicato da Benedetta è davvero imperdibile, così come la didascalia che lo accompagna. Nella foto la conduttrice abbraccia felice e sorridente sua mamma, con la quale sta condividendo una bellissima escursione al ‘Sentiero Dorato’: “Io e la mia mamma..due vere scalatrici”, scrive la conduttrice. La madre si chiama Laura Casabassa ed è un’insegnante di Lettere Classiche, ora in pensione. Rimasta vedova nel 2012 a causa della morte del marito Pietro Parodi, Laura è mamma e nonna, ma soprattutto una donna che mostra ancora un’ottima forma fisica e che a quanto pare non ha problemi a fare anche escursioni in montagna.

La foto pubblicata da Benedetta Parodi è davvero imperdibile e ha ottenuto tantissimi commenti, tra i quali è spiccato quello della sorella Cristina, anche lei conduttrice e giornalista di successo: “Super belle!”, ha scritto.