Dayane Mello, foto in costume: fisico mozzafiato e pioggia di complimenti

Dayane Mello ha pubblicato una foto in costume sul suo account Instagram: la modella ha messo in mostra un fisico mozzafiato ed ha ricevuto i complimenti

Dayane Mello è una modella brasiliana, ma che dal 2014 lavora in Italia, dove si è trasferita. La donna è esplosa grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è arrivata al sesto posto, e soprattutto all’Isola dei Famosi, dove conquistò il cuore dell’inviato Stefano Bettarini. Quest’anno, invece, ha partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, reality show in onda su Rai Due, insieme alla modella ed ex Madre Natura Ema Kovac. Le due si sono classificate al terzo posto, sfiorando per poco la vittoria. Dayane è stata legata sentimentalmente al modello Stefano Sala, da cui nell’aprile del 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. In passato è stata legata anche a Gianmaria Antinolfi, attuale compagno di Belen Rodriguez, che la Mello si è sentita di ‘mettere in guardia’.

Dayane Mello, foto in costume: pioggia di complimenti

Dayane è molto apprezzata nel nostro paese. Con la sua bellezza e la sua eleganza ha conquistato migliaia e migliaia di italiani. Sui social, la modella è molto seguita. In particolare su Instagram, dove conta 91 mila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Ieri, la modella brasiliana ha deliziato i suoi seguaci pubblicando una foto in costume. La Mello ha messo in mostra un fisico mozzafiato, quasi statuario, e ovviamente non sono mancati i likes, quasi cinquemila, e i commenti super positivi per la modella brasiliana.

L’ex compagna di Stefano Sala indossa un costume celeste, che si abbina con il colore del mare alle sue spalle. Nella descrizione della foto postata sul popolare social network, però, la Mello mette un cuore di colore verde. I complimenti arrivano da ogni parte del mondo.