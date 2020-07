Ezio Greggio, incredibile rivelazione su Iacchetti: chi l’avrebbe mai detto?

Ezio Greggio, incredibile rivelazione su Enzo Iacchetti: chi l’avrebbe mai detto? Il racconto del conduttore lascia tutti senza parole

La coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è sicuramente tra le più apprezzate e amate della televisione italiana. E’ ormai un ventennio che i due lavorano gomito a gomito nella conduzione del tg satirico ‘Striscia la Notizia‘. Il due è certamente tra i più riusciti e apprezzati, con la loro simpatia e irriverenza. C’è da dire che proprio la loro complicità e il loro modo di fare hanno reso il tg così seguito e appassionante. Attualmente non sono più i conduttori esclusivi del programma e a loro si affiancano anche Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone e in alcuni momenti anche altri personaggi noti della televisione italiana. Il tg è un successo seguito anche all’estero che ormai da oltre vent’anni tiene compagnia agli italiani. C’è chi ovviamente vedendo la coppia formata da Greggio e Iacchetti sia convinto che i due abbiano uno splendido rapporto anche al di fuori del programma, ma in realtà non è proprio così.

Per chiunque abbia immaginato che tra Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ci fosse uno splendido rapporto anche fuori dal programma dovrà purtroppo cambiare idea. Pare proprio che la coppia affiatatissima in tv non è proprio tanto affiatata anche nella vita reale. I due conduttori non condividono la stessa passione e la stessa complicità al di fuori degli studi Mediaset. Ed è stato proprio Ezio Greggio a rivelarlo in una lunga intervista al programma radiofonico ‘I Lunatici’. In particolar modo, il conduttore ha voluto far luce sulla natura del rapporto con il compagno di avventure e di risate, spiegando nel dettaglio quello che è il loro rapporto. Nessuno si aspetterebbe mai quello che il conduttore ha rivelato, vedendoli in tv insieme da oltre vent’anni, ma ovviamente a volte l’apparenza inganna e non possiamo farci proprio nulla.

Il conduttore ha rivelato: “Non ho amici nel mio ambienti di lavoro… Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista… Io e lui amici? Direi più compagni di banco. Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza. Quando siamo in onda, usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggi… Lui mi chiama un mese prima e mi dice ‘Auguri socio, io faccio la stessa cosa. Il suo compleanno è il 6 giugno e io lo chiamo ad aprile per fargli gli auguri. Poi per il resto siamo lontani… Comunque gli voglio bene, anche perché mi ha insegnato tantissime cose. Sono contento così“. Insomma un rapporto cordiale e amichevole, anche se non molto intimo.