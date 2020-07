Giovanna Abate e Davide Basolo: quel ‘particolare’ gesto social non sfugge, qualcosa bolle in pentola?

Giovanna Abate è stata, senza dubbio, una delle protagoniste assolute dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Una stagione segnata dall’emergenza Coronavirus, che non ha permesso ai ragazzi di frequentarsi e avere contatti fisici, come di consueto accade nella trasmissione. Nonostante questo, la bella romana ha fatto la sua scelta, uscendo dal programma con Sammy, la persona che l’ha colpita di più, dal primo momento. Tra loro, però, niente lieto fine: la storia tra i due, infatti, si è conclusa dopo poche settimane dalla fine della trasmissione. Scegliendo Sammy, Giovanna ha rinunciato a Davide Basolo, il famoso ‘Alchimista’, presentatosi a Uomini e Donne con la maschera. Ebbene, nelle ultime ore, uno strano ‘movimento social’ non è passato inosservato. E riguarda proprio l’ex corteggiatore di Giovanna. Diamo un’occhiata.

Giovanna Abate e Davide Basolo: quel gesto colpisce, messaggio per l’ex tronista?

Uomini e Donne è in vacanza e tornerà a settembre ma, sui social, i fan della trasmissione non smettono mai di seguire le avventure dei protagonisti. Tra le più amate della scorsa edizione c’è sicuramente Giovanna Abate. La tronista ha scelto Sammy, preferendolo a Davide Basolo. Ma proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata affatto inosservata. Si tratta di un ricordo del febbraio del 2019 che raffigura un libro che ha letto. Date un’occhiata:

Vi starete chiedendo: cosa c’è di strano? Nulla, se non fosse che, qualche ora prima, Giovanna ha pubblicato una foto raffigurante lo stesso identico libro! Guardate un po’:

Eh si, si tratta proprio dello stesso libro, pubblicato nello stesso giorno. Pura coincidenza o Davide ha voluto mandare un ‘messaggio’ all’ex tronista? Non ci resta che attendere eventuali prossimi sviluppi! E a voi, avrebbe fatto piacere se Giovanna avesse scelto Davide al posto di Sammy?