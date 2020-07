Imprevisto per Giulia De Lellis: “Sono dovuta venire a Roma”, cos’è successo alla nota influencer.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è in assoluto una delle più amate di sempre. Parliamo di Giulia De Lellis, che, dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, è diventata una famosa influencer, tra le più seguite in Italia. Ed è proprio attraverso i social che la bella romana si tiene in contatto con i suoi numerosissimi fan: il suo profilo Instagram conta ben 4,8 milioni di followers. Coi quale condivide gli attimi più salienti delle sue giornate, soprattutto quelli con il suo grande amore Andrea Damante: i fan della coppia sono pazzi di gioia per il ritorno di fiamma. Ma è proprio su Instagram che, qualche ora fa, attraverso alcune stories, la De Lellis ha spiegato di avere avuto un piccolo problema, che l’ha costretta a tornare a Roma. Ecco cosa ha raccontato attraverso le sue stories.

Imprevisto per Giulia De Lellis: “Piccolo problemino familiare”, il racconto su Instagram

“Sono viva, tutto ok. Sono dovuto venire a Roma per un piccolo problemimo familiare, che speriamo si risolva nel migliore dei modi e il prima possibile”. È quanto ha raccontato Giulia De Lellis in alcune stories pubblicate su Instagram qualche ora fa, poco prima di andare a letto. La giovane influencer non ha raccontato cosa è accaduto nello specifico, ma ha spiegato che resterà a Roma per 24 ore, che trascorrerà con la sua famiglia, per poi tornare a Forte dei Marmi per motivi di lavoro.

Piccolo imprevisto, quindi, per la De Lellis, alla quale non possiamo che augurare che tutto si risolva e torni a posto il prima possibile. E voi, seguite Giulia sul suo profilo ufficiale di Instagram?