Grande Fratello, l’ex gieffina è pronta per avere un figlio: “Vorremmo una femminuccia”, il racconto emozionante dell’attrice lascia tutti senza parole

E’ stata certamente una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, che è riuscita a mettersi a nudo e a rivelare moltissime cose del suo passato. Quella di quest’anno di è stata sicuramente un’edizione molto particolare soprattutto a causa del Coronavirus che ha scombussolato le nostre vite, mettendole sottosopra come mai fino ad oggi. I concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia per rimanere in solitudine completa durante tutto il percorso e una volta usciti fuori hanno trovato un Mondo totalmente diverso da quello che avevano lasciato. Un duro colpo quello che hanno vissuto i concorrenti di questa edizione, che nonostante tutto però sono riusciti a vivere un’esperienza indimenticabile…

Grande Fratello, ex gieffina pronta ad avere un figlio: “Vorremmo una femminuccia”

Tra tutte le ex gieffine di questa edizione c’è n’è stata sicuramente una che è rimasta nel cuore degli Italiani, ed è stata Licia Nunez. L’attrice è riuscita a mettersi a nudo completamente e nel corso delle giornate è riuscita a raccontare anche l’esperienza traumatica che ha vissuto, perdendo il figlio qualche anno fa. La donna subì infatti un aborto spontaneo e ancora oggi questa è una ferita profondissima. Chi ha vissuto un’esperienza come questa può facilmente intuire quanto sia difficile riprendersi dopo. La donna dopo quest’esperienza traumatica ha trovato l’amore con la compagna Barbara Eboli, con la quale ha una relazione da diversi anni ormai. Le due sono molto unite e hanno deciso di fare un passo importantissimo nella loro relazione, che è proprio quello di avere un figlio.

Licia e Barbara sono pronte a metter su famiglia e per farlo, saranno aiutate dalla fecondazione assistita. In particolare la donna ha deciso di svelare in esclusiva al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, quelle che sono le dinamiche della questione: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita… Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo. Voglio insegnarle il linguaggio dell’amore, senza distinzioni. Non ci sarà bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre perché nostra figlia avrà amore. La scelta di fare un figlio comunque non nasce dalla disperazione, ma dalla voglia d’amore. Una nuova vita è solo sinonimo di gioia”. Un messaggio forte quello di Licia, per tutti gli haters che negli anni l’hanno offesa e denigrata per il suo orientamento sessuale. Non possiamo che augurarle davvero il meglio e di riuscire a coronare questo suo sogno d’amore insieme alla compagna.