Mara Venier, durissimo colpo: decisione inaspettata della Rai

Mara Venier continua ad essere tra le conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo Italiano. Sono anni ormai che la Venier è uno dei volti cardine della nostra televisione e conduce dal 1993, prima saltuariamente e poi in modo fisso, quello che è tra i programmi più visti di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Domenica In… La conduttrice ha infatti fatto di questo programma di intrattenimento il suo biglietto da visita. Il suo modo di porsi con gli ospiti e di intrattenerli intervistandoli è sicuramente molto apprezzato. Tanti volti del mondo del cinema, dello spettacolo, della musica, italiana e internazionale sono passati dal salotto di ‘Zia’ Mara Venier. Quella di quest’anno è stata certamente una delle edizioni più difficili e impegnative di sempre, proprio a causa dell’arrivo del Coronavirus. Nonostante il Covid la conduttrice non si è mai fermata, anzi, ha continuato anche oltre quelle che erano le puntate già stabilite con la Rai.

Un anno impegnativo su tutti i fronti, quello che ha affrontato Mara Venier. L’arrivo del Coronavirus in Italia ha destabilizzato tutti i settori, compreso quello dello spettacolo e della televisione. Tutto quello che fino ad oggi per noi era normale, ora non lo è più ed è diventato doveroso doversi adeguare alle nuove normative per poter proseguire a lavorare. Chi non ricorda le interviste in streaming che la conduttrice ha svolto nel corso di questi mesi. Quanti artisti la donna ha raggiunto direttamente nelle loro case: Mika, Rocio e Raoul Bova, Luciana Littizzetto e tantissimi altri ancora. E’ andata in onda nonostante l’infortunio e la rottura del piede, fino alla fine, instancabilmente, come solo chi ama follemente questo lavoro sa fare.

Adesso che ‘Zia’ Mara è andata in vacanza a tenerci compagnia ci sono le repliche di ‘Il Meglio di Domenica In’, che ogni domenica ci tengono compagnia sempre all’ora di pranzo su Rai Uno. Purtroppo però è arrivata una brutta batosta per la conduttrice… La Rai ha deciso di sospendere ‘Il meglio di Domenica In’ e sostituire la Venier con Francesca Fialdini. Sarà lei a andare in onda dal 2 agosto con il suo programma di successo ‘Da noi a ruota libera’. Il programma andrà in onda nella fascia oraria tra le 14.00 e le 16.10. Anche in questo caso saranno le repliche de il “meglio” di ‘Da noi… a ruota libera’