Paolo Bonolis, gesto ‘a sorpresa’ della sua ex compagna: cosa ha fatto

Gesto ‘a sorpresa’ dell’ex compagna di Paolo Bonolis: ecco cosa ha fatto nei suoi confronti, ve ne parliamo in questo articolo

Paolo Bonolis ha avuto diverso donne accanto a lui nel corso della sua vita. Nel 1983 si è sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con la quale è stato legato sentimentalmente cinque anni ed ha avuto due figli, Stefano e Martina. Concluso il matrimonio con la psicologa, Bonolis è stato fidanzato a lungo con Laura Freddi, conosciuta durante la trasmissione Non è la Rai, da lui condotta per una stagione. I due però non hanno avuto figli. Nel 1997 si è fidanzato con Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva, divenuta sua moglie mel 2002. La donna gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Paolo Bonolis, gesto ‘a sorpresa’ della sua ex compagna

Oltre alla Bruganelli, attuale moglie del conduttore televisivo, Bonolis è stato legato ad altri due donne, la psicologa Diane Zoeller e la showgirl Laura Freddi. Con quest’ultima sembra essere rimasto un bellissimo rapporto. Proprio la Freddi è stata protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Bonolis. L’ex Non è la Rai presto si sposerà con Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley, con il quale nel 2018 ha avuto una figlia di nome Ginevra. Nella lista degli invitati, ‘a sorpresa’, figura anche Bonolis con la moglie Sonia.

Di recente, la Freddi ha smentito la presunta rivalità con la Bruganelli ed entrambe si sono mostrate insieme sui social. Le due hanno parlato anche di alcune idee che potrebbero concretizzarsi in futuro. La Freddi, infatti, sogna di ritornare in televisione dopo il lungo periodo di maternità ed è probabile che non si possa creare una collaborazione con Bonolis e con la società di produzione diretta dalla moglie Sonia. Prima di questo, però, ci sarà il matrimonio con Leonardo.