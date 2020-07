Vi ricordate di Angela Di Iorio, la dama del Trono Over di Uomini e Donne? “Non riesco a perdonare Maria De Filippi”, la sconvolgente rivelazione

Uomini e Donne nel corso della storia ha visto entrare nel suo studio decine e decine di personaggi che ci hanno fatto ridere, sognare, arrabbiare e molti di questi sono rimasti nella storia del programma di Maria De Filippi. Col passare degli anni spesso il programma ha cambiato formulazione, proponendo sempre novità al pubblico, in modo da accattivarlo e conquistarlo sempre più. Spesso i protagonisti indiscussi del programma sono stati i partecipanti a trono over, che hanno sempre portato sul piccolo schermo delle storie d’amore appassionanti e a volte quasi da favola. Tra questi personaggi, una delle protagoniste indiscusse per anni è stata certamente Angela Di Iorio. La 74enne di origini napoletane ha intrapreso un percorso negli studi Mediaset decisamente travagliato e turbolento, soprattutto a causa dei continui attacchi che le sono stati riservati dagli altri partecipanti e dagli opinionisti.

Ricordate Angela Di Iorio? “Non riesco a perdonare Maria De Filippi”

La 74 enne Angela è stata spessissimo al centro delle discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionista l’hanno infatti accusata di essere interessata più al portafoglio dei cavalieri che al trovare il vero amore. La donna ha spesso battuto e ribattuto sul fatto che non è interessata alla situazione economica dei suoi pretendenti, quanto piuttosto al non voler avere problemi di ristrettezze. Nel corso della sua vita è stata abituata a fare moltissimi sacrifici, motivo per cui adesso vorrebbe godersi la vecchiaia senza dover preoccuparsi dei soldi. Pare non avere troppo torto, ma probabilmente il suo discorso è stato male interpretato così ha deciso di svelare tutto ai microfoni di Meteoweek.com: “Tutto è nato da un malinteso. Ad un certo punto si è presentato un signore che ha dichiarato di percepire una pensione di 700 euro. Mi ha detto che avrei fatto una vita da signora, ma io conosco la dura realtà. Questa cifra al giorno d’oggi non basta a sostenere tutte le spese e tutto quello a cui siamo in un certo senso “costretti”. Il mio tentennamento è stato male interpretato e sono stata tacciata di venalità: ma non è così. Ho fatto una vita di stenti, all’età di 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo”

E anche di Maria ha avuto qualcosa da dire: “Io ho amato Maria, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio”