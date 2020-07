Uomini e Donne, la richiesta a sorpresa: “Vorrei Maria De Filippi testimone di nozze”, le parole dell’ex cavaliere del Trono Over non passano inosservate.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne Over, quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è una delle più amate in assoluto. Non è stato facile, per loro, trovare il giusto equilibrio. Ma dopo un lungo tira e molla a Uomini e Donne e la burrascosa avventura a Temptation Island, i due si sono ritrovati, per non lasciarsi mai più. E a coronare il loro amore ci ha pensato la piccola Bianca, nata nell’ottobre del 2019. Ma non è tutto! La coppia è pronta a convolare a nozze, nel 2021. Un cerimonia speciale, a cui prenderanno parte tanti volti noti della tv, che hanno fatto parte del loro percorso. E speciale è anche la testimone di nozze che Sossio sogna di aver per il suo sì! A rivelarlo è stato proprio lui, in un’intervista a DiPiù. Ecco cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, l’appello a sorpresa dell’ex: “Vorrei Maria De Filippi testimone di nozze”

Dopo il battesimo della loro splendida Bianca, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti a preparare il loro matrimonio. Per entrambi, si tratterà di seconde nozze, avendo un divorzio alle spalle e tre figli avuti dalle precedenti relazioni. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne Over si diranno sì nel 2021, con una cerimonia sulla spiaggia e tanti amici del mondo della tv a festeggiare con loro: dai protagonisti del Trono Over ad alcuni degli ex coinquilini di Aruta al GF Vip. E, in un’intervista rilasciata a DiPiù, Sossio ha rivelato il suo sogno, per quella giornata speciale: avere Maria De Filippi come testimone di nozze! “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto a lei, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione, della fatica di stare al mondo, della voglia di rinascere.” Parole bellissime quelle dell’ex concorrente del GF Vip 4, che lancia il suo appello: “A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse, quando sarà il momento, di essere la mia testimone di nozze”.

Una richiesta davvero speciale, quella di Sossio Aruta. Queen Mary accetterà la proposta dell’ex cavaliere del Trono Over? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!