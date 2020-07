Anna Tatangelo, costume strettissimo: spunta il ‘dettaglio’ che notano tutti notano, nello scatto pubblicato su Instagram.

È una delle cantanti più amate di sempre e, mai come in questo periodo, l’attenzione di tutti è su di lei. Si, perché Anna Tatangelo ha sorpreso tutti, mostrandosi in una versione del tutto inedita. La cantante di Sora si è data al rap, lanciando il singolo Guapo, in collaborazione con Geolier. Ma non è tutto: anche il suo look è stato rivoluzionato! Per la prima volta, Anna ha detto addio alla chioma mora, sfoggiando un biondo platino del tutto inedito. E, sui social, gli scatti della Tatangelo ottengono sempre il pieno di likes. Come quelli apparsi poco fa sul suo profilo Insagram! La cantante si mostra in costume, con un fisico statuario che ha lasciato tutti senza fiato. Ed è stato un particolare dettaglio a colpire i fan. Date un’occhiata.

Anna Tatangelo, costume strettissimo: quel ‘dettaglio’ colpisce tutti, lo notate anche voi?

Basta poco ad Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi followers di Instagram. La cantante sta facendo ballare tutti al ritmo di Guapo, il suo nuovo singolo in cui canta in dialetto napoletano. Ma, c’è da dirlo, non è solo la sua splendida voce ad incantare i fan. Anna è apprezzata anche per la sua innegabile bellezza, che è messa in risalto negli scatti pubblicati sul suo profilo social. Come quelli apparsi poco fa, in cui indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Guardare per credere:

Eh si, un costume a due pezzi che mette in risalto il fisico da urlo della splendida cantante. Di cui, in particolare, è un dettaglio ad aver colpito molti fan:

Eh si, sono proprio gli addominali scolpiti di Anna ad aver fatto furore! E come dare torto ai fan? La cantante appare davvero in splendida forma: una pioggia di likes e commenti ha invaso il post. E voi, cosa aspettate a seguire la Tatangelo sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!