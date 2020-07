Anna Tatangelo incanta, maglia troppo corta: il dettaglio non sfugge

Anna Tatangelo incanta Instagram: la cantante pubblica una foto sul popolare social network con una maglia troppo corta e il dettaglio non sfugge

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate. La sua carriera è iniziata prestissimo, a quindici anni, quando ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il successo è arrivato soprattutto accanto a Gigi D’Alessio grazie al brano “Ragazza di periferia“,che si è classificato al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due si sono poi fidanzati nel febbraio 2005, anche se la relazione è stata ufficializzata un anno dopo. La loro storia d’amore è durata fino allo scorso 3 marzo 2020, quando sui social hanno annunciato la fine della loro relazione.

La Tatangelo è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di un milione e mezzo di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Anna Tatangelo irresistibile: il dettaglio non passa inosservato

Di recente, la cantante ed ex compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato una foto sul popolare social network, incantando i suoi seguaci. Nello scatto, la Tatangelo indossa una maglia nera chiusa in vita con uno short. La cantante originaria di Sora mette in mostra un fisico da urlo, ma un dettaglio in particolare non è passato inosservato ai suoi seguaci. La Tatangelo, infatti, non indossa il reggiseno e le sue curve sono ancora più evidenziate. Lo scatto ha avuto successo, tanto che su Instagram ha raggiunto più di settantamila like.

La Tatangelo è veramente irresistibile, soprattutto adesso che ha cambiato look, affidandosi ad un biondo platino che è piaciuto anche al suo ex compagno. Come rivelato dalla Tatangelo, il cantautore napoletano ha commentato il nuovo colore di capelli della sua ex compagna, dicendo che gli fa strano, ma che sta bene.