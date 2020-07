Battiti Live 2020 parte lunedì 27 luglio su Italia 1: ecco tutti i protagonisti, le hit che canteranno ed altre info riguardo lo show musicale estivo!

Parte questa sera, lunedì 27 luglio, ‘Battiti live’, il famoso programma televisivo che si svolge nelle piazze principali della Puglia: lo show musicale andrà in onda da Otranto, su un meraviglioso palco allestito nel Castello Aragonese ma le esibizioni si svolgeranno ‘on the road’. Le città della regione che forma ‘il tacco dello stivale’ scelte per questa nuova edizione sono: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Giovinazzo, Lecce, Manfredonia, Mesgne, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Porto Cesareo, Taranto, Trani e Vieste. La webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico di interagire con gli artisti grazie ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia. Parte dunque stasera lo show musicale che ospita i più famosi cantanti italiani del momento: il pubblico di Italia 1 ballerà e canterà con le note delle hit del momento. Volete sapere chi vedremo in tv? Ecco la scaletta, i cantanti e tutte le info di cui avete bisogno!

Battiti Live 2020, 27 luglio: scaletta, cantanti e tutte le info sul programma tv

Il RadioNorba Vodafone Battiti Live parte questa sera su Italia 1 a partire da (circa) le ore 21. Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri saranno al timone dello show musicale estivo tanto amato dagli italiani: la regia è firmata da Luigi Antonini. La Puglia ed il pubblico televisivo questa sera balleranno sulle note delle grandi hit italiane che al momento stanno spopolando: volete sapere chi si esibirà nella prima puntata dello show? Vedremo Boomdabash con ‘Per un Milione’, Alessandra Amoroso con le sue hit ‘Karaoke’ e ‘Mambo Salentino’. Irama canterà ‘Arrogante’ e ‘Mediterranea’. Elodie farà ballare tutti con ‘Ciclone’, ‘Guaranà’ e ‘Andromeda’. Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini porteranno sul palco la loro hit ‘La Isla’, dopo Giusy canterà ‘Jambo’ mentre la ‘twerking queen’ canterà ‘Musica e il Resto scompare’ e ‘Pem Pem’. Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred de Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga, Takagi&Ketra ed Aiello canteranno nella prima puntata di Battiti Live questa sera. Gli ospiti ‘on the road’ saranno Piero Pelù, che si esibirà ad Andria, dal Castel del Monte, Gigi D’Alessio dalla terrazza del porto di Molfetta regalerà la sua voce accompagnata dal suo pianoforte, e per finire Fabrizio Moro che si esibirà dalla Grotte di Castellana. Questi saranno i noti cantanti italiani che intratterranno il pubblico di Italia Uno. ‘Battiti Live 2020’ sarà condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: in ogni puntata Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico in spiaggia di interagire con gli artisti sul palco.

Nelle prossime non mancheranno altrettanti artisti amati e conosciuti in Italia. J-Ax, Fedez, Shade, Clementino, Raf, Anna Tatangelo, Geolier, Mr. Rain, Random, Ernia, Chadia Rodriguez, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Nek, The Kolors, Ermal Meta, Baby K, Gabri Ponte, Le Vibrazioni, Danti, Bugo, Il Tre, Emma Muscat, Federica Carta, Astol sono gli altri cantanti che hanno aderito alla manifestazione.