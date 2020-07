Belen Rodriguez si riprende col costume da bagno nello specchio: il ‘dettaglio’ salta subito all’occhio e fa impazzire i fan della bella Argentina

Splendida come sempre, la Rodriguez negli ultimi mesi è al centro dei principali pettegolezzi. Su di lei e sul suo ormai ex marito Stefano De Martino se ne sono dette di ogni e pare proprio che la donna non abbia intenzione di mettere a tacere queste voci. Infatti non si fa altro che parlare della liaison tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, che sono stati sorpresi a scambiarsi dei teneri baci qualche settimana fa in barca a Capri. Contemporaneamente sul settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini sono apparse anche le immagini dell’ex Stefano De Martino spensierato e in compagnia della modella Mariana Rodriguez. Se mentre la bella Rodriguez non si è minimamente espressa sulla questione Antinolfi, De Martino ha più volte smentito i vari flirt attribuitigli. Sulla questione quindi continua ad esserci un certo velo di mistero. Ovviamente la situazione è sempre meno chiara e i due ex coniugi continuano a mandarsi frecciatine social, ma fino ad oggi nulla è davvero chiaro.

Belen Rodriguez in costume allo specchio: il ‘dettaglio’ salta subito all’occhio

Belen sta trascorrendo le sue giornate, tra l’amore per il figlio Santiago, le riprese della nuova edizione di ‘Tu Si Que Vales’ e le vacanze con gli amici. La donna infatti ogni weekend parte insieme agli amici fidatissimi e di sempre, come Marco Ferrero, Salvatore Angelucci e la compagna Alessandra e Jeremias il fratello della showgirl. Nel frattempo continuano anche gli shooting fotografici per la collezione di costumi delle sorelle Rodriguez MeFui. Negli ultimi giorni infatti la shorgirl e presentatrice ha spesso pubblicato post e fotografie dei bellissimi costumi della loro collezione di costumi da bagno.

Oggi pomeriggio si è ripresa attraverso il suo account ufficiale Instagram in una bellissima stanza attraverso uno specchio. La silhouette sinuosa non può che lasciare tutti a bocca aperta. Nella ripresa si nota benissimo un costume da bagno nero, con varie particolarità. Innanzitutto il reggiseno con il ferretto accentuato e poi lo slip asimmetrico. La Rodriguez infatti indossa un bellissimo slip nero, con i lati asimmetrici, uno più alto e uno più basso. Notate che dal lato più alto i laccetti che si intrecciano sono due. Insomma un costume davvero particolarissimo e che le dona moltissimo!