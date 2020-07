È morta Claudia Giannotti, attrice e doppiatrice: ha recitato al fianco di Alberto Sordi e in serie tv di successo, come Il bello delle donne e La Squadra.

È morta all’età di 83 anni Claudia Giannotti, ieri 26 luglio 2020. L’attrice e doppiatrice si è spenta a Torino. Ha recitato nel film al cinema “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”, al fianco di Alberto Sordi. Ha preso parte anche di alcune serie tv di successo, tra cui La Squadra e Il bello delle donne. I funerali saranno celebrati a Torino, mercoledì 29 luglio, presso la Casa di Riposo Ebraica, ma le spoglie saranno seppellite nel cimitero di Campobasso, luogo di nascita dell’attrice.

Claudia Giannotti ha esordito a soli sei anni, nel film Nessuno torna indietro, di Alessandro Blasetti. Il debutto in teatro è arrivato nel 1961, con la compagnia di Andreina Pagnani, in Il giardino dei ciliegi. Proseguì la sua carriera come attrice teatrale ma, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, è apparsa anche al cinema e in tv. La abbiamo vista con Alberto Sordi nel film “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” e in vari sceneggiati in televisione, come Il bello delle donne, nel 2000. Dalla fine degli anni ’70, la Giannotti ha lavorato principalmente come doppiatrice.

