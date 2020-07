Elga Enardu senza veli: l’asciugamano non copre tutto, fan in delirio per lo scatto pubblicato su Instagram dalla sorella di Serena.

Hanno da poco compiuto 44 anni e, come sempre, si sono mostrate insieme, più unite che mai. Parliamo di Serena ed Elga Enardu, le due meravigliose sarde , divenute note grazie al programma Uomini e Donne. Programma in cui Elga ha conosciuto Diego Daddi, suo attuale marito. E, se Serena l’abbiamo vista di recente in tv, tra Temptation Island e il Grande Fratello, Elga si tiene in contatto con i suoi fan soprattutto sui social, in particolare Instagram: il suo profilo conta ben 402 mila followers! Ed è proprio lì che, giorno dopo giorno, la bella sarda posta foto e video delle sue giornate, dagli scatti con la sua amata gemella Serena, alle foto di coppia con Diego. E non mancano post che ‘infiammano’ i fan. Proprio come quello pubblicato dalla Enardu ieri. Uno scatto in cui si mostra di spalle, senza veli. Pioggia di complimenti per lei, diamo un’occhiata.

Elga Enardu senza veli: l’asciugamano non copre tutto, lo scatto su Instagram fa impazzire i followers

Serena Enardu è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. La sua storia con Pago, però, è nuovamente naufragata dopo la fine del reality e la bella sarda si è ritrovata ancora una volta single. Quel che è certo, però, è che potrà sempre contare sulla sua inseparabile ‘sister’, la gemella Elga. Il loro rapporto è davvero speciale e, sui social, non perdono occasione per mostrarsi insieme e condividere momenti divertenti con i fan. Qualche ora fa, però, Elga ha attirato l’attenzione dei fan per un altro motivo. L’ultimo scatto pubblicato dalla Enardu, infatti, non è passato inosservato. Il motivo? Elga è senza vestiti, di spalle, e l’asciugamano non copre proprio tutto. Date un’occhiata:

Buon relax, scrive Elga ai suoi followers, che non hanno perso tempo ad invadere il post con cuoricini e commenti, tutti ricchi di complimenti per la splendida 44 enne. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!