Famosi attori di Hollywood diventano genitori: la notizia è appena arrivata

Famosi attori di Hollywood diventano finalmente genitori: la notizia è appena arrivata e i fan dell’attrice impazziscono sul web, come si chiama la bambina

Sono sicuramente tra le coppie di Hollywood più amate e invidiate dell’ultimo decennio. La loro love story è nata in gran segreto qualche anno fa e da allora non si sono mai separati, anzi, i due sono divenuti famosi per il rapporto goliardico che hanno con i paparazzi. Spessissimo infatti sono stati pizzicati dagli occhi indiscreti dei fotografi, che hanno ricevuto di tutta risposta linguacce o pose imbarazzanti e spiritose. Insomma una coppia che ama divertirsi e divertire e che ha l’ironia nel sangue. Nonostante questo sono sempre stati riservatissimi per quanto riguarda la loro storia d’amore, non facendo mai annunci social in merito al loro percorso. Si sono sposati a Las Vegas insieme ai parenti e non si è mai saputo ‘ufficialmente’. La stessa cosa è accaduta con la gravidanza di lei che è rimasta segreta per mesi e sui social non è mai apparsa una sua foto con il pancione.

Bellissimi e amatissimi dal pubblico, da alcuni anni sono una delle coppie più amate dello Showbiz. Lei è una delle attrici più amate di sempre, Regina indiscussa del Regno del Nord in ‘Games of Thrones’, oltre alla sua interpretazione sensazionale in ‘X- Man’. Lui è uno dei cantanti più amati della teenager, che ci ha fatto sognare con i film Disney e poi con il suo gruppo musicale. Ormai avrete capito, stiamo parlando di Sophie Turner e Joe Jonas. La notizia della gravidanza dell’attrice è stata rivelata qualche mese fa dal tabloid TMZ che rivelò da fonti certe che i due sarebbero presto diventati genitori.

Da allora sono passati diversi mesi e sebbene sui social non abbiano mai postato alcun tipo di foto, sono stati spesso paparazzati con il pancione in bella mostra. E adesso proprio attraverso il TMZ veniamo a sapere che la bella Sophie ha dato alla luce una piccola bambina. Il parto sarebbe avvenuto settimana scorsa, più precisamente il 22 luglio in una clinica di Los Angeles. I due avrebbero scelto di chiamare la bambina Willa, nome molto comune in america ed è il corrispettivo del maschile Will. Tutta la famiglia sarebbe al settimo cielo per l’arrivo della bambina e i due ragazzi si starebbero concedendo del tempo proprio per godersi questi giorni così importanti ed emozionanti. Tantissimi auguri alla coppia!