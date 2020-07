Maria de Filippi parla del figlio Gabriele in un’intervista al settimanale Oggi: ecco la confessione inaspettata della conduttrice.

Maria de Filippi è la regina di Mediaset: la conduttrice di Uomini e Donne, C’è Posta per Te e volto famoso in tantissimi altri programmi televisivi italiani, è una vera star nel nostro paese. E’ sposata con Maurizio Costanzo dal 1995 ed insieme sono diventati genitori nel 2002, quando hanno preso in affido Gabriele, un ragazzo che all’epoca aveva 10 anni e che hanno adottato nel 2004. Nato a Roma nel 1991, prima di essere adottato dalla nota coppia televisiva è stato a lungo in orfanotrofio. Il rapporto tra mamma e figlio è davvero speciale. La famosa conduttrice tv al settimanale Oggi ha raccontato di suo figlio e del loro rapporto: ecco le parole della De Filippi.

Maria De Filippi, l’inaspettata rivelazione sul figlio Gabriele: inedito aneddoto

Maria De Filippi al settimanale Oggi ha parlato di suo figlio Gabriele Costanzo, adottato nel 2004. La famosa conduttrice in passato, ha rivelato, di essere stata troppo addosso a Gabriele, ‘gli ho rotto le scatole su tutto‘. “Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me” sono le parole del famoso volto televisivo. “Lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo” sono le parole di Maria de Filippi al settimanale Oggi, ricordando l’esperienza del lockdown. La De Filippi ha raccontato che Gabriele convive con una ragazza, Francesca Quattrini è il suo nome: a mamma Maria piace molto lei, ha confessato che è molto carina e buona. Di lei si legge sul web che vive a Roma e frequenta l’Istituto Europeo di Design: i profili social sono privati, la coppia cerca di mantenere la privacy sulla loro storia.