Sul suo canale social ufficiale, diverso tempo fa, Flavio Insinna ha condiviso uno scatto in compagnia di sua sorella Valentina: sapete chi è?

Attuale colonna portante de ‘L’eredità’, il game show pre-serale di Rai Uno, Flavio Insinna decanta di un successo davvero incredibile. Conduttore di numerosi programmi televisivi, sappiamo davvero molto poco della sua vita privata e familiare. Seppure, infatti, il suo profilo social ufficiale sia ricco di scatti fotografici e, soprattutto, decanti di un numero di followers davvero smisurato, l’ex conduttore di ‘Affari tuoi’ è solito preservare la sua privacy. Diverso tempo, in occasione di un giorno davvero speciale per lui e per la sua famiglia, il buon Flavio ha deciso di fare il classico ‘strappo alla regola’. Decidendo, così, di pubblicato uno scatto in compagnia di sua sorella Valentina. Ebbene si. L’eccelso Insinna ha una sorella, ma voi l’avete mai vista? Tranquilla, ci pensiamo noi!

Flavio Insinna, avete mai visto sua sorella Valentina? Lo scatto

Seppure sia solito preservare la sua vita privata e familiare, diverso tempo fa, Flavio Insinna ha voluto condividere, sul suo canale social ufficiale, uno scatto davvero inedito. In occasione di un giorno davvero speciale, l’attuale conduttore de ‘L’eredità’ ha voluto condividere una foto in compagnia di sua sorella Valentina. Come dicevamo precedentemente, il buon Insinna è molto ‘geloso’ della sua privacy. Eppure, per il giorno del compleanno della donna, il conduttore ha voluto fare un piccolo ‘strappo alla regola’. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito.

Ecco. È proprio lei Valentina, la sorella di Flavio Insinna. Proprio in occasione del suo compleanno, il conduttore ha voluto farle degli auguri davvero speciali. ‘Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore’, scrive il presentatore a corredo di questo scatto come vera e propria testimonianza dell’immenso legame che c’è tra loro. Tuttavia, oltre a notare questo, c’è un altro dettaglio che non passa affatto inosservato: la sconfinata somiglianza che si intravede tra i due fratelli. Insomma, due vere e proprie gocce d’acqua, no?