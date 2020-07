Avete mai visto i genitori di Barbara D’Urso? Lo scatto inedito su Instagram

Barbara D’Urso ha sempre detto di essere legata ai suoi genitori, ma li avete mai visti? Qualche ora fa, la conduttrice ha mostrato uno scatto inedito.

Barbara D’Urso, lo sappiamo, è una delle conduttrici più in voga del momento. Colonna portante di ben tre programmi televisivi più che di successo, la conduttrice decanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, incantevoli scatti fotografici oppure imperdibili annunci, ma anche scatti che riguardano la sua ‘vita privata’. Seppure sia molto gelosa della sua privacy e non ami parlarne apertamente, pochissime ore fa, la conduttrice campana ha voluto condividere uno scatto inedito dei suoi genitori. Corredata da delle parole davvero da brividi ed emozionanti, la D’urso ha pubblicato una foto della sua mamma e del suo papà in un giorno davvero speciale: il loro matrimonio. Ecco, appurato che la bella Barbara non ha mai fatto mistero di essere particolarmente legata a loro anche se adesso non ci sono più, siete curiosi di vederli? Diamoci uno sguardo insieme.

Barbara D’Urso, avete mai visto i suoi genitori? Lo scatto su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che, sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso condivida scatti del passato. Oltre, infatti, a mostrarsi in prima persona attraverso scatti appartenenti ad altri anni, la conduttrice televisiva è solita condividere con i suoi sostenitori ogni cosa che riguarda la sua vita passata. Il suo ex compagno Mauro Berardi, ad esempio. Oppure i suoi due cagnoloni. Qualche ora fa, però, ha deciso di mostrare uno scatto dei suoi genitori. In occasione dell’anniversario del loro matrimonio, la bella campana ha deciso di pubblicare una foto che li ritrae proprio in quel giorno speciale. Ecco, ma voi li avete mai visti? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

’26 Luglio 1956. L’amore vero e puro. Per sempre’, sono proprio queste le parole che Barbara D’Urso scrive a corredo di questo scatto che ritrae i suoi genitori nel giorno del loro matrimonio. Una foto davvero emozionante, c’è poco da dire. Anche perché, molto probabilmente per la prima volta, ci permette di conoscere ‘molto più da vicino’ i genitori della bellissima e simpaticissima conduttrice televisiva. La D’Urso, infatti, ha sempre ammesso di essere particolarmente legata ai suoi genitori. E di aver molto sofferto per la loro scomparsa. E, d’altra parte, lo si deduce chiaramente da queste parole ricche di amore e di immenso affetto.