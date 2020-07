Giulia De Lellis assente dai social si scusa con i suoi followers: “Era tanto tempo che non stavo così male”, il racconto dell’influencer

Queste ultime settimane per una delle influencer italiane più amate degli ultimi anni non sono affatto semplici. La bella e simpatica Giulia De Lellis infatti sta attraversando un periodo piuttosto complicato tra problemi di salute e preoccupazioni. La ragazza infatti dopo aver accusato dei problemi di salute ricorrenti e prolungati nel tempo è stata costretta a richiedere il parere di uno specialista. Era ormai qualche tempo che la ragazza accusava un forte fastidio alla gola e spesso proprio i suoi followers le hanno fatto notare delle stranezze circa la sua voce. La ragazza infatti ha iniziato ad avere la voce bassa e particolarmente rauca. Dal responso dello specialista è risultato che la ragazza dovrà subite un particolare intervento al naso e successivamente fare della riabilitazione e della logopedia.

Dopo questa iniziale ‘mazzata’ ne è arrivata un’altra per la nota influencer romana.. La ragazza è dovuta tornare urgentemente a casa poiché la nonna ha avuto dei problemi di salute. La ragazza è legatissima alla famiglia, motivo per cui la notizia l’ha sconvolta e non poco. Adesso che il peggio sembra essere passato per l’anziana signora, è nuovamente la ragazza a non essere nella sua salute migliore. La ragazza si è infatti assentata dai social e per questo motivo i fan si sono insospettiti. Poco fa poi ha deciso di pubblicare una serie di instagram Stories in cui spiega meglio cosa è successo

La ragazza ha infatti dichiarato: “Ragazzi, comunque non mi avete sentita oggi perché sono a casa con la febbre, tanto per cambiare. Potete capire che male sono stata tutta la notte, di un male inspiegabile. Era tanto tempo che non stavo così male. Forse l’agitazione, i nervosismi vari, i viaggi, poche ore di sonno. Non ho mangiato chissà che…”. Speriamo che la ragazza possa riprendersi al più presto e questo periodo non troppo semplice possa essere solamente un brutto ricordo.