Pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è letteralmente commossa su Instagram perché sua nonna è in ospedale: cos’è successo.

Per Giulia De Lellis, lo sappiamo, i suoi sostenitori su Instagram sono diventati una vera e propria seconda famiglia. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, condivide con loro tutto ciò che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, argomenti legati alla sua beauty routine, skin care o tutto ciò che riguarda il suo ambito lavorativo, ma anche tutto quello che concerne la sua vita sentimentale e familiare. Non è un caso, infatti, se, in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di quando l’influencer romana, purtroppo, ha dovuto interrompere, seppure per meno di 24 ore, la sua vacanza a Forte dei Marmi per fare una cosa a Roma. ‘Piccolo problemino familiare’, aveva ‘giustificato’ il suo ritorno in città. A distanza di alcune ore, però, sappiamo il motivo. In macchina per ritornare da Andrea Damante in vacanza e, soprattutto, per sbrigare alcune faccende lavorative, la De Lellis ha confessato di avere la nonna in ospedale. E nel farlo non è riuscita affatto a trattenere le lacrime.

Giulia De Lellis, la nonna è in ospedale: momenti di apprensione per l’influencer

Sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia De Lellis non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia. Ed, in particolare, a sua nonna. L’ex corteggiatrice ed attuale compagna di Andrea Damante, infatti, aveva raccontato di aver trascorso la maggior parte della sua infanzia ed adolescenza a casa sua. Quando, a causa della separazione dei suoi genitori, Giulia aveva deciso di trasferirsi a casa sua. Un legame, da come si può chiaramente comprendere, davvero immenso ed indissolubile. E lo si capisce perfettamente dalla commozione dall’influencer romana quando, di ritorno a Forte dei Marmi dopo aver trascorso meno di 24 ore nella sua città, ha rivelato a suoi sostenitori di avere la nonna in ospedale. ‘Purtroppo, devo tornare a Forte dei Marmi perché devo fare dei lavori che non riesco proprio a rimandare’, così ha esordito Giulia De Lellis in queste IG Stories caricate sul suo profilo social ufficiale. ‘Sono venuta di corsa qui a Roma perché c’è la mia nonnina che non sta molto bene’, ha detto l’influencer con la voce rotta dal pianto.

Durante il viaggio di ritorno da Roma verso Forte dei Marmi, come dicevamo precedentemente, Giulia De Lellis ha rivelato di essere ritornata nella sua città perché sua nonna è in ospedale. Inevitabile, quindi, la sua preoccupazione. Che, d’altra parte, non ha affatto celato ai suoi sostenitori. ‘Parto veramente a malincuore perché non sono molto tranquilla’, ha concluso l’ex corteggiatrice con la voce rotta e le lacrime agli occhi. Un grosso in bocca al lupo, cara Giulia!

