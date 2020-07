Laura Chiatti stesa al sole mette in mostra il lato B, l’attrice indossa uno splendido costume bianco… I fan si scatenano con i commenti sotto il post

Laura Chiatti non smette mai di stupirci e dopo la super festa di compleanno si concede qualche momento di relax con la famiglia. Laura e Marco sono sposati da diversi anni ormai e la loro storia d’amore esplose come un fulmine improvviso, molti non riuscirono a credere ai loro occhi e dopo solo qualche mese decisero di mettere l’anello al dito e convolare a nozze. Da allora ne è passato di tempo e sono nati anche due splendidi bambini. Nel frattempo però la donna non ha mai abbandonato il suo lavoro da attrice e da modella.

Laura Chiatti stesa al sole, lato B in mostra col costume bianco

Dopo due figli e l’età che avanza, la Chiatti continua ad essere una delle donne più belle italiane e cura moltissimo l’aspetto fisico. C’è da dire che Laura continua a lavorare moltissimo in televisione e sul grande schermo, motivo per cui cura molto il proprio aspetto. Bellissima e con gli occhioni azzurri ha deciso di prendere un po’ di sole insieme alla famiglia in uno stabilimento balneare. Dopo il taglio di capelli e il cambio di look la donna appare bellissima e stesa a pancia in giù. Indossa un bel costume bianco e non si può non notare il fisico mozzafiato e il lato b perfetto.

Lo sguardo è magnetico e i followers si sono decisamente scatenati sotto il post con like e commenti positivi. Moltissimi infatti hanno espresso opinioni di apprezzamento nei confronti della donna. Molti sono stati anche gli amici e le colleghe famose che non hanno potuto non farle i complimenti! Vi consigliamo di dare uno sguardo al suo profilo instagram Ufficiale.